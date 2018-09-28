Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.

Об этом компания сообщила в своем блоге, передает «РБК-Украина».

Facebook обнаружила уязвимость во второй половине дня в четверг, 27 сентября, и обратилась в полицию. При этом в компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом.

Сегодня, 28 сентября, пользователям, которых компания считает потенциальными объектами вторжения, было предложено войти в сеть заново.

“Этим людям придется снова войти в систему, чтобы снова получить доступ к своим аккаунтам. Мы также уведомим этих людей в сообщении в верхней части Ленты новостей о том, что произошло, когда они войдут в систему”, – сообщил основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время дефект устранен. Отмечается, что в соцсети отключили функцию “Просмотреть страницу как” на время, пока проводится тщательное расследование.