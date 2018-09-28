О небесном и земном

Я искренне хотела защитить женщину, которая за два месяца до декретного отпуска потеряла работу. Рассуждала: как может работодатель, тем более тоже женщина, лишить куска хлеба человека, прекрасно зная, что новую работу на пятом месяце беременности не найти никогда? Меня даже не насторожило поначалу то, что суд Центрального района Минска, в который истица обратилась за защитой своих прав, не нашел ни одной строки, ну ни малейшей возможности в нашем трудовом законодательстве, чтобы стать на сторону будущей матери. Наоборот: внутри, в самом ядре моей человеческой сути, все бунтовало против такого суда. Будущая мать священна! А закон несовершенен, он, в конце концов, не на небесных скрижалях записан. Вот так замахивалась я на божественные высоты в мысленных рассуждениях…

Журналистское расследование Елены Молочко читайте в газете “Народная Воля” за 28 сентября