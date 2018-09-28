Беларусь оказалась в хвосте рейтинга мировой экономической свободы-2018

В рейтинге экономической свободы в мире (Economic Freedom of the World: 2018) Беларусь попала в группу наименее свободных государств.

Беларусь заняла 123 место среди 162 стран и территорий, вошедших в отчет “Экономическая свобода в мире – 2018”, составленном канадским Fraser Institute.

Индекс рассчитывается на основе 42 показателей, которые объединены в пять широких категорий: размер правительства; правовая система и защита прав собственности; доступ к надежной валюте; свобода международной торговли; регулирование кредитования, труда и бизнеса.

По каждому из этих параметров Беларусь также отдельно была ранжирована. В результате по размеру правительства страна заняла 70-ю позицию, по правовой системе – 63-ю, доступу к валюте – 159-ю, по свободе международной торговли – 81-ю и по регулированию – 128-ю строчку.

Общий бал Беларуси в рейтинге – 6,23 из 10 возможных.

Наши соседи в Economic Freedom of the World: 2018, который, кстати, базируется на данных 2016 года, распределились следующим образом: Литва заняла 13-е место, Латвия – 23-е, Польша – 54-е, а Россия – 87-е. Украина также была отнесена составителями рейтинга к наименее свободным экономикам и определена на 134-ю позицию.

Возглавили мировой рейтинг экономической свободы Гонконг и Сингапур. В топ-10 также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Великобритания, Австралия и Канада (поделили десятое место).

В топ-10 самых экономически несвободных стран попали: Судан, Гвинея-Бисау, Ангола, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Сирия, Алжир, Аргентина, Ливия и Венесуэла.

Как отмечают составители рейтинга, в 2016 году страны, расположенные в группе экономически свободных стран имели средний ВВП на душу населения в размере 40 376 долл. США по сравнению с 5 649 долл. США для стран, находящихся в конце рейтинга (по паритету покупательской способности в 2011 году).

В верхнем части рейтинга средний доход самых бедных 10% составил 10,660 долларов США по сравнению с 1 345 долларами США в самых экономически несвободных странах.