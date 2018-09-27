Задержана глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская по подозрению в получении взятки.

Об этом TUT.BY сообщил источник в отрасли и подтвердили в ГУБОПиК.

Возбуждено уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса — получение взятки.

В МВД подчеркнули, что это задержание не связано с громким делом медиков, которое расследует Комитет госбезопасности, передает ОНТ.

Летом этого года силовики провели массовые задержания коррумпированных чиновников Минздрава, а также представителей крупного частного бизнеса.