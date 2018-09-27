Могилевские правозащитники направили в горисполком заявку на проведение пикета солидарности с украинским политзаключенным.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Могилев 11 и 12 октября в рамках белорусско-российского Форума регионов. К его приезду местные власти старательно наводят марафет. Дорогого гостя ждут настолько сильно, что даже впервые в постсоветской истории города объявили четыре субботника подряд.

Специально к визиту Путина могилевские правозащитники Алексей Колчин и Александр Бураков 26 сентября подали заявку на проведение пикета в знак солидарности с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, сообщает mspring.online.

Олег Сенцов — украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Весной 2014 года во время присоединения Крыма к Российской Федерации поддерживал движение за единую Украину. Покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости по находившимся в Крыму украинским воинским частям, которые были заблокированы «зелеными человечками». Был задержан ФСБ. В 2015 году российский суд приговорил его к 20 годам заключения по обвинению в терроризме. Международными организациями арест Сенцова был признан незаконным, а сам режиссёр – политзаключенным. С мая 2018 года до нынешнего дня держит голодовку.

По словам Александра Буракова, пикет в поддержку Сенцова – это дело чести для правозащитников:

— Мне категорически не нравится, что приезд Путина воспринимают в Могилеве как визит суперзвезды. Пока его тут будут радостно приветствовать и услужливо показывать город, где-то в российской колонии страдает невиновный человек, которого посадили только за то, что он хотел территориального единства для своей страны.

Правозащитники не питают особых иллюзий, что Могилевский горисполком удовлетворит заявку и позволит провести мирное собрание:

— В эти дни город будет стерильным, это очевидно. Но мы считаем важным напомнить про проблему Олега Сенцова, который держит голодовку уже несколько месяцев. В Могилеве не все рады приезду Путина и не рады политике российских властей в сфере прав человека.