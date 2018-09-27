В чернобыльской зоне началась демаркация белорусско-украинской границы, рассказал в эфире телеканала “Беларусь 1” председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. По его словам, демаркация на картах уже определена, начинается работа на местности.

Этот участок границы в качестве эксперимента планируется закрыть за счет технических средств, лишь на определенных местах будут пограничные подразделения исключительно для контроля и реагирования. Этот участок оборудуют системой видеонаблюдения. Если центр слежения обнаружит человека, туда направят пограничный наряд и поднят квадрокоптер для наведения.

Если эксперимент удастся, его опыт распространят на другие подразделения, добавил Анатолий Лаппо.

На демаркацию белорусско-украинской границы привлекается международная техническая помощь в размере 1,6 млн евро. Протяженность границы Беларуси и Украины составляет 1084,2 километра, на половине работы завершены.