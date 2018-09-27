Речь идет об устройствах нового образца, перед которыми бессильны антискимминговые устройства, установленные на ряде банкоматов.

Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД совместно с коллегами из Гродненской области обнаружили интернет-магазин, через который продавали скиммеры нового образца.

Как сообщили в МВД, правоохранителям впервые удалось пресечь деятельность подобной торговой площадки. Владельцами магазина оказались несколько жителей Гродно.

Скиммеры предназначены для считывания информации с магнитной полосы банковских платежных карт и получения сведений о пин-кодах к ним. Стоимость таких устройств достигает нескольких тысяч долларов. Изъято несколько устройств, которые планировалось установить на банкоматы в нескольких регионах Беларуси.

Как пояснили в МВД, новые скиммеры гораздо труднее обнаружить, поскольку они устанавливаются внутри банкомата. В министерстве порекомендовали гражданам установить на свои телефоны смс-оповещение о снятии денежных средств, чтобы своевременно пресечь их кражу.