Сегодня на «Беларусьфильме» состоится закрытый показ белорусского фильма «Пес рыжий». Продюсер картины Сергей Жданович сообщил, что подал картину для просмотра оскаровским комитетом, чтобы ее в том числе рассмотрели как претендента на «Оскар» от Беларуси.

Продюсер белорусской картины «Пес рыжий» Сергей Жданович рассказал TUT.BY, что картину изначально снимали с потенциалом показа на кинофестивалях. Но когда появилась возможность представить фильм от Беларуси на «Оскаре», он обратился на «Беларусьфильм».

— Я пришел к гендиректору «Беларусьфильма» и спросил, принято ли решение насчет того, какой фильм будет выдвинут от Беларуси на «Оскар». Мне сказали, что решение не принято, есть лишь фильм-претендент — «Хрусталь». Я спросил, есть ли возможность показать комиссии и «Пес рыжий».

«Пес рыжий» — военная драма о специальном подразделении служебных собак, которых во время Великой Отечественной войны использовали для подрыва немецких танков и другой бронетехники врага. Так называемые противотанковые собаки, или истребители танков, как они официально назывались, обвешанные взрывчаткой, по команде бросались под вражеский танк и подрывали его.

Сергей подчеркивает, что обратился с этим вопросом к гендиректору «Беларусьфильма» около двух месяцев назад. Однако просмотр назначали лишь на 27 сентября.

— Комиссия посмотрела «Хрусталь», сейчас посмотрит «Пес рыжий». А дальше решит, кого отправит на «Оскар». Ведь что такое отборочный тур или конкурсная программа? Она подразумевает, что картина будет не одна, а как минимум две. Иначе из чего выбирать? — задает риторический вопрос продюсер.

— Вас не смутило, что в прессе фигурировал только один претендент на «Оскар» от Беларуси — фильм «Хрусталь»?

— Пресса — это пресса, а есть первоисточник. К нему я как продюсер и обратился, чтобы узнать, принято ли окончательное решение. Ведь если есть возможность показать и нашу картину — мы с удовольствием ее покажем. У «Пса рыжего» хороший не только фестивальный потенциал, но и коммерческий. Да, история военная, многие говорят, она заезжена и неактуальна. Но я считаю, она актуальна. Более того, мы раскрыли тему о собаках — истребителях танков. А эту тему еще никто не раскрывал.

Сергей также отмечает, что фильм снят белорусскими кинематографистами и продюсерами, в картине снимались белорусские актеры.

— Да, он снят с привлечением ресурсов «Беларусьфильма» (костюмы, реквизит, декорации), съемки проходили в том числе на «Линии Сталина». Но мы снимали его на собственные средства.

До инициатора белорусского оскаровского комитета Игоря Поршнева TUT.BY дозвониться не удалось.

Напомним, в начале июля стало известно, что Беларусь впервые за 20 лет собирается выдвинуть фильм на «Оскар». После этой новости в Беларуси создали оскаровский комитет. Все это время речь шла только об одной картине — фильме «Хрусталь» Дарьи Жук.