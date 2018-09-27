Белорусский государственный университет традиционно попал в список лучших вузов мира, составляемый по версии британского издания Times Higher Education. В рейтинге он занял позицию 1000+.

В рейтинге World University Rankings, составляемом британским журналом Times Higher Education (THE) на 2018-2019 учебный год, БГУ оказался в группе вузов с местом 1000+, то есть ниже тысячи. Всего в рейтинг вошли более 1250 вузов со всей планеты.

Как сообщалось ранее, в версии Топ-1000 лучших университетов мира, рассчитанной на 2017-2018 учебный год, Белгосуниверситет занимал позицию 801-1000. В рейтинге, рассчитанном на 2016-2017 год, место БГУ было аналогичным.

Лучшими университетами по версии THE в нынешнем году признаны Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания) и Стэнфордский университет (США), который потеснил входивший ранее в тройку лидеров Калифорнийский технологический институт (США).

В нынешнем году в рейтинг лучших университетов мира вошли 35 российских вузов. В прошлом рейтинге их было 28.