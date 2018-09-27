Тепло в квартиры в Минске дадут в понедельник 1 октября

Раньше отопление включат в объектах социальной сферы – уже в пятницу 28 сентября.

Подача тепла в объекты социальной сферы Минска начнется уже в пятницу 28 сентября, в жилой фонд – с 1 октября, сообщила пресс-служба Минского городского исполнительного комитета.

Соответствующее решение столичные власти приняли в четверг 27 сентября исходя из неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни.

С пятницы 28 сентября отопление включат в учреждениях образования и дошкольного воспитания, больницах, библиотеках.

В жилом фонде подача тепла начнется со следующей недели – батареи начнут греть в квартирах уже с понедельника 1 октября.

По информации синоптиков, в ближайшие дни в Минске температура воздуха днем не будет подниматься выше +13°С, ночью она составит около +4..5°С.

Отопление в жилом фонде начинают включать, когда среднесуточные температуры опустятся ниже отметки +8°С.

В прошлом году отопительный сезон в Минске начался немного позже: тепло в квартиры начали подавать 9 октября.