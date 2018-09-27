Страны ЕАЭС планируют создать единое эпидемиологическое пространство, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

“Такая задача поставлена руководителями всех пяти стран (членов ЕАЭС – ИФ). Необходимо создание единого эпидемиологического пространства для защиты общей территории от инфекционных вызовов”, – сказала А.Попова на открытии I Международной научно-практической конференции “Молекулярная диагностика-2018” в четверг в Минске.

Она отметила, что “речь идет о гармонизации подходов при предупреждении и выявлении инфекций и о подготовке кадров, об укреплении лабораторной сети”.

А.Попова констатировала наличие большого количества эпидемиологических рисков для пространства ЕАЭС в связи торговлей со многими странами, в том числе с Ираном, Китаем, Сингапуром, Израилем, Индией. “В любую из пяти стран (ЕАЭС – ИФ) может быть ввезена продукция из стран эпидемического неблагополучия”, – сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что главной задачей единого эпидемиологического пространства должно стать формирование единых действий, единого понимания ситуации, ее процессов, а также умение реагировать на опасность. “Должны быть выработаны общие способы и методы по совместному управлению рисками”, – резюмировала она.