Каждый пятый россиянин считает, что социальные пособия делают людей ленивыми. В Польше таких в три раза больше — 61%. Представления о роли соцобеспечения у жителей двух крупнейших постсоциалистических стран разные и не всегда совпадают со «средней температурой» по Европе. Насколько и почему — изучила Анна Широканова.

Сравнить запросы на государство помогли результаты двух волн Европейского социального исследования (ESS). Первая (2008–начало 2009) совпала со стартом мирового финансового кризиса, вторая (2016–начало 2017) показала, как изменились настроения людей после преодоления спада экономики.

Польша и Россия относятся к постсоциалистическому типу социального государства. Реформы и разрушение прежнего общественного строя сократили в этих странах масштабы социальной поддержки — сейчас ее объемы меньше, чем в Западной и Северной Европе. А чем такие расходы ниже, тем потребность населения в них выше, отмечается в исследовании, о котором рассказывает сайт Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.

Представители 17 европейских стран, участвовавших в обеих волнах ESS, в целом, а также россияне и поляки в частности, согласны, что нуждающимся (пожилым людям, детям, безработным) нужно помогать. Вопрос — как и в какой степени.

Например, за кризисные годы в Польше выросло ожидание господдержки детей. В среднем по Европе ситуация не изменилась. В то время как в России ожидание снизилось и теперь находится на среднеевропейском уровне.

— Запрос в России, очень высокий в середине 2000-х, был частично удовлетворен мерами государственной политики, в том числе введенным в 2007 году «материнским капиталом с более долгосрочными выплатами начиная со второго ребенка, —прокомментировала Анна Широканова.

По-разному понимается справедливость в отношении получателей пособий по безработице. В России и в целом в Европе к ним относятся лояльно. И здесь и там, даже если человек отказывается от предлагаемой работы (из-за непривлекательной оплаты/квалификации или общественно-полезного характера занятости), респонденты не склонны оставлять его без полного пособия. В отличие от Польши, где чаще считают, что отказавшихся нужно лишать таких выплат.

В РФ значительно реже, чем в Польше и Европе в целом, полагают, что государственная поддержка провоцирует среди населения лень и снижает взаимовыручку.

Социальные пособия, льготы, услуги: притупляют у людей желание помогать друг другу, отвечают 16% россиян, 49% поляков и 36% европейцев в целом; делают людей ленивыми, по мнению 19% россиян, 61% поляков и 40% европейцев.

Те, кто сильнее зависит от социальных выплат, видят меньше отрицательного и больше положительного во влиянии социального государства. Но чем щедрее выплаты, тем выше озабоченность их негативными моральными и социальными последствиями, поясняет автор исследования.

Согласные с неравенством

В России реже верят, что госвыплаты способствуют преодолению неравенства: 23% против 51% в Европе и 44% в Польше. Такое различие может быть связано с меньшим размером российских пособий: выровнять возможности граждан с их помощью сложнее.

О более низкой социальной значимости денежной поддержки в РФ свидетельствует и временнАя динамика: с 2008 года в Европе и Польше важность выплат для снижения неравенства возросла, а в Российской Федерации осталась на прежнем уровне.

В обеих странах считают, что справедливо общество с низким уровнем неравенства. Но россияне с неравенством как таковым согласны в большей степени. Очевидно, при условии наличия базового дохода, за который высказываются 73% населения (в Польше – 58%, в Европе – 56%).

Невысокая оценка роли социальных выплат не исключает надежд на государственную финансовую помощь. Жители России ожидают ее чаще и сильнее европейцев ориентированы на государство. Так, в идеал меритократического неравенства, основанного на личных усилиях и способностях, верят лишь 22% россиян. Для сравнения в Польше — 62%, в среднем по Европе — 42%.