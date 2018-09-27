Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту его встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, мэр Душанбе Рустам Эмомали и первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Встреча лидеров стран Содружества состоится в Душанбе 28 сентября. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном форматах.

Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Во время визита также запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество двух стран в различных отраслях и ознакомятся с реализацией достигнутых ранее договоренностей.

На территории правительственной резиденции в Душанбе к приему глав стран СНГ установили грандиозные инсталляции из местных фруктов и овощей, сообщает БЕЛТА.