Клюква - полезные свойства и противопоказания ягоды

Природа преподносит людям щедрые дары, богатые витаминами и микроэлементами. Богатейшим источником полезных веществ, спасающим от цинги, простуд и лихорадок, укрепляющим иммунитет, издревле считается клюква. Ее уникальный состав обладает свойствами очищать организм от токсинов, а вкусовые качества широко используются для приготовления восхитительных соусов и великолепных десертов.

Ягода клюква: состав и полезные свойства

Клюква растет в заболоченной местности с прохладным влажным климатом. За изящество цветка, напоминающего формой голову журавля, ее называют «журавлиной ягодой», а богатство минерального состава делает ценнейшим продуктом питания для жителей северных регионов. Полезные свойства она сохраняет до весны. Собранные в сентябре ягоды прекрасно хранятся в емкостях, наполненных водой, долгую зиму.



Не уступающие лимону, грейпфруту по содержанию аскорбиновой кислоты (55 мг на 100 г ягод), свежие ягоды клюквы обладают уникальными свойствами, дарят людям полезные витамины и микроэлементы:

витамины:

группы В – тиамин, ниацин и рибофлавин;

К – филлохинон;

бета-каротин (А) и пиридоксин (В6).

фолиевая кислота;

микроэлементы:

калий, кальций, фтор, йод, магний, железо и др.

органические кислоты:

бензойная, яблочная, лимонная.

За антиоксидантные свойства, клюква считается «молодильной» ягодой. Канадские ученые в ходе клинических исследований выявили, что риск новообразований у лиц, употребляющих 100-150 г этих ягод ежедневно, снижается на 35 %. Жителям промышленных городов с высоким уровнем загрязненности атмосферы жизненно важно добавить в рацион журавлиху, снижая уровень канцерогенов в крови.

Бензойная кислота, которой в составе клюквы очень много – природный консервант, поэтому, полезные свойства «журавлиных ягод» широко применяются при консервации. Сушеная клюква и листья растения станут источником для укрепления жизненных сил и здоровья долгие месяцы зимы, в период весеннего авитаминоза. Напитки, морсы, клюквенные чаи – великолепные энергетики, усиливающие работу мозга, придающие тонус организму.

Являясь естественным антибиотиком, чудо-ягода ускорит процесс выздоровления при ангинах, простудных заболеваниях, вирусных инфекциях. Полезные свойства неоценимы при пиелонефритах, циститах. Если вы хотите почистить организм от токсинов, съедайте по 2 ст. ложки клюквенного варенья на протяжении месяца. Очистить и разжижить кровь, не хуже аспирина, помогут морсы и настойки из клюквы.

Особенные кислые свойства клюквы ценятся в кулинарии

Изысканные мясные блюда с клюквенными соусами восхитят гурманов; «Клюква в сахаре», торты, другие кондитерские шедевры идеально подчеркнут совместимость несовместимых вкусов – кислого и сладкого; Квашеная капуста с добавлением клюквы будет не только сочной, хрустящей, но и очень полезной.

Применение клюквы в лечебных целях

Полезные свойства клюквы широко применяются в медицине: традиционной и народной. Вытяжка плодов используется при изготовлении лекарственных препаратов, снижающих влияние высоких доз радиоактивного облучения. Употребление клюквы будет полезным, не имеющим противопоказаний, для организма при таких заболеваниях:



сердечно-сосудистой системы; мочеполовых болезнях; пиелонефритах; пародонтозе, цинге; пониженной кислотности желудка; сахарном диабете; простудных, вирусных, бактериальных инфекциях; лечении ран и ожогов; появлении на коже капиллярной сетки.

При повышенном артериальном давлении

Значительное содержание флавоноидов в клюкве укрепляет стенки сосудов, препятствует возникновению бляшек, способствует рассасыванию тромбов. Полезные свойства плодов хороши для повышения эластичности капилляров. Мягкое, постепенное снижение повышенного артериального давления – отличительная особенность клюквы.

При простудных заболеваниях

Естественный антибиотик, клюква обладает полезным свойством снижать температуру, обогащая организм витамином С, так необходимом при простуде. Не забудьте о противопоказаниях, замените при их наличии плоды клюквы на шиповник или малину. Теплый чай с сушеными ягодами, листьями растения, избавит от вирусов; уберет боли в горле.

При сахарном диабете

«Хороший» холестерин, образующийся при постоянном употреблении в пищу клюквенных морсов, соков, нормализует обмен веществ. Стимулирование деятельности поджелудочной железы за счет приема 200 – 250 мл чистого напитка приводит к понижению показателей сахара у диабетиков II типа, стабилизации показателя – для I типа болезни. Низкая калорийность клюквы, восполнение запасов полезных веществ в организме – важнейшие полезные свойства плодов для улучшения качества существования диабетиков.

При ослабленном иммунитете

Авитаминоз, снижение иммунитета – серьезный повод ввести в рацион чудо-ягодку. Полезные свойства клюквенного варенья восполнят запас микроэлементов; морсы помогут восстановить силы, бодрость. Чтобы эффективно противостоять бактериям, организму нужно получать в день не менее 50 г клюквенной вытяжки или 250 мл сока.

При беременности

Будущим мамочкам употребление клюквы очень полезно, но сопряжено с некоторыми противопоказаниями. Полезные действия ягод повышают иммунитет, придают сил, заряд энергии, стимулируют развитие сосудистой системы малыша, улучшают умственные способности. Уменьшение отечности, увеличение адаптивности к гормональной перестройке – огромный плюс клюквенных напитков. Однако, врачи предостерегают: бесконтрольно увлекаться столь полезными плодами беременным не стоит из-за возможных противопоказаний – аллергических реакций, повышения кислотности желудка.

При заболевании почек

Мочегонные свойства клюквы, мощный противовоспалительный эффект станет незаменимым при заболеваниях почек, мочеполовой системы. Клюквенный квас обладает полезным свойством вымывать песок, препятствовать образованию камней; свежеотжатый сок – 200 мл – при цистите быстро снимет болевые ощущения внизу живота, избавляя от воспаления. Достоинством ягоды является то, что при наличии мочегонных свойств, не вымываются запасы калия, магния из организма.

Противопоказания к употреблению ягоды

Полезные свойства ягоды бесценны, даже с учетом противопоказаний, побочных эффектов. Чтобы нивелировать последние, не злоупотребляйте количеством – и ваш организм будет под надежной защитой. Основными противопоказаниями включения клюквы в рацион являются: