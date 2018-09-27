В последний раз на «Борисов-Арене» – знаковом для белорусского футбола месте – Анатолий Анатольевич Капский был в понедельник 24 сентября. Оттуда его и проводили в последний земной путь.

Уверен: не будь у Беларуси Капского, не было бы у страны и футбольного БАТЭ с его громкими, европейского уровня успехами. И арены, скорее всего, не было бы.

Кто бы что ни говорил, БАТЭ для нашей страны действительно суперклуб. И таким его сделал Капский. Он горел этой командой, этой ареной, этой игрой. И сгорел очень рано, едва распечатав шестой десяток лет. Ушел рано, неоправданно рано, наверняка не осуществив кучу планов, которые по плечу были только ему.

Мы не были знакомы с ним близко. Но, узнав о его смерти, я, как и тысячи, а может, и сотни тысяч людей, ощутил, прочувствовал эту потерю. Беларусь потеряла человека дела. Таких, как Капский, один на миллион, а может быть, и на все почти десять миллионов населения нашей страны. Масштаб пустоты, которая образовалась после его ухода, станет очевидным со временем. И сердце подсказывает, что масштаб этот будет огромным.

Капский был символом белорусского футбола. Благодаря Анатолию Анатольевичу мир узнал, что на земном шаре есть такой город – Борисов. Только за это Капскому нужно сказать «Спасибо!».

Хотя…

Все, что мы могли сказать Капскому, уже сказано. Ничего ни добавить, ни убавить. Пришло время что-то сделать для него, так, как это он делал для всех нас. Искренне и с душой.

После смерти Анатолия Капского журналист «Прессбола» Сергей Щурко написал у себя в «Фейсбуке»: «Уверен, что в Борисове есть несколько десятков улиц, названных именами революционеров и деятелей советских времен, которые никогда не были в этом славном городе и пользы от которых было едва ли больше, чем вреда.Так вот, одна из самых лучших улиц города должна носить имя этого выдающегося человека, который сделал невозможное.

А еще нужен памятник – на стадионе, а лучше – на въезде в город. Чтобы все знали, что родной Борисов помнит его. Это самое малое, что мы можем сделать для тебя, Толя. Ты был лучшим и доказал всем, что сбываются даже самые дерзкие мечты – обычного белорусского пацана, который хотел добиться невозможного…»

В унисон с коллегой я тоже уверен в том, что в стране, города которой утопают в улицах и переулках Ленина, Свердлова, Калинина и прочих Энгельсов с Марксами, просто обязана появиться улица или площадь, носящая имя Анатолия Капского.

Будет ли это сделано? Очень хотелось бы. Так же, как хотелось бы, чтобы в Беларуси появились улицы имени Василя Быкова, Рыгора Барадулина, Нила Гилевича…

После ухода Анатолия Капского на интернет-форумах стали появляться идеи об увековечивании его памяти. Кто-то предложил переименовать БАТЭ, кто-то за то, чтобы стадион в Борисове назывался «Капский-Арена», звучат предложения назвать одну из трибун на борисовской арене его именем. Так поступают, например, в Англии.

Все эти идеи возникли в сентябре 2018-го, но я помню и еще один сентябрь – 2011-го. Тогда разбился ярославский хоккейный «Локомотив».

В той авиакатастрофе погиб лучший хоккеист суверенной Беларуси Руслан Салей. И тогда, после его смерти, болельщики собирали подписи за то, чтобы «Минск-Арена» стала «Салей-Ареной». Этого не случилось.

На сегодняшний день в память о Руслане мы имеем свитер с его фамилией, закрепленный под сводами той самой арены, и турнир – Кубок Беларуси, носящий имя Салея, который проходит летом и интересен по большому счету только самим хоккеистам…

Анатолия Анатольевича Капского в футбольных и околофутбольных кругах называли просто – КАА, сокращая его фамилию и инициалы.

Так вот сейчас, когда его уже нет, нам всем нужна хотя бы КААпля памяти о нем. Капля осязаемой памяти.

Так будет правильно.