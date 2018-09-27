29 января 2018 года в одном из домов Слуцка медики обнаружили девочку в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась.

По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, были задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель. Максим Чижик обвиняется в убийстве и покушении на убийство, а Екатерина Жаврид в оставлении в опасности.

Мать погибшей девочки 27-летняя Екатерина воспитывала пятерых детей: 8-летнего Максима, 7-летнюю Эльвиру, 6-летнего Алексея, 5-летнюю Ирину и 2-летнюю Марину. Возраст детей в публикации указан по состоянию на начало года, до трагедии.

Сегодня в суде Слуцка озвучили показания детей, продемонстрировали их видеоопрос. Они рассказали о том, как их воспитывала мать и ее сожитель. Детей опрашивали вскоре после убийства Марины Жаврид.

Из зала суда передает корреспондент kurjer.info.

Алексей Жаврид, 6 лет

Ребёнок рассказал, что «большой Максим» обижает его ремнём. А в больнице он оказался, «потому что больно, потому что Максим бил». По животу, руке и голове. Синяки на лице, «потому что дядя Максим бил». «А Маруся сдохла. Марусю обижал Максим ремнём по ноге. У Маруси были синяки, дядя Максим бил по попе, по лицу. Мама не обижала. Мама Марусю обижала — била ремнём и руками».

Ирина Жаврид, 5 лет

«Мой папа — Дима. А дядя Максим живёт с нами. Дядя Максим плохой. Бьёт нас. Марусю бил ремнём. У Маруси болело сердце. Марусе было больно. У Маруси были синяки на животе. Дядя Максим бьёт всех. У Маруси сердце болело, она плакала. Её дядя Максим обижал — бил. Он бил её руками, видела. Мама тоже Марусю обижала».

В суде также показали видеоопрос детей. Вот его краткий пересказ.

Алексей Жаврид

«Дядя (про Максима) к нам приходил и бил нас ремнём, и Марусю, Ирку. Я видел. По спине бил». Ребёнок на игрушке — мишке — показывает, куда он бил их. Говорил, бил их чуть-чуть. «Маруся плакала, когда дядя Максим бил. Он Марусю в угол поставил. Мама защищала Марусю. Меня бил дядя Максим по животу рукой, сильно бил, больно было. Мама плакала из-за того, что дядя Максим бил Марусю. Я видел. Он меня по рукам бил руками, я плакал. Никому не жаловался. Мама видела, что он меня бьёт. Она говорила дяде Максиму уходить, а мне идти в угол».

«Мама кричала на меня за то, что я трогал Марусю. Мама била Марусю по жопе. Маруся плакала. Я убегал из дома, я не хочу такой дом. Я не хочу остаться в таком доме. Там плохо было. Мама хорошо кормила, вкусно. Дома плохо всё было. Когда дяди Максима не было дома, было хорошо. Мы мультики смотрели. Когда он пришёл, стал бить Марусю и меня».

Алексей так объясняет, почему он со своими братьями и сёстрами больше не дома и не с мамой: «Мы уехали из дома, потому что дядя Максим побил Марусю».

Ирина Жаврид

«Дядя Максим нас бьёт по жопе. В угол ставит. У него кукушка какая-то. Он всех детей бьёт. Меня бил по жопе. Он Лялю (Эльвиру) ремнём бил. По попе бил. Папа Дима меня бил. Дядя Максим мне про кукушку рассказал. Мама не била, она смотрела, как дядя Максим меня бил. Он ещё бил Марусю. Ночью бил ремнём по жопе, поводком, у собаки забрал. Мама защищала, она ругала дядю Максима. Словами ему говорила. Дядя Максим был очень злой. Я его боюсь. Мама говорила, что у него кукушка прилетела. Максим бил маму ремнём».

«Спать нас укладывал дядя Максим и мама. Маруся плакала, паука боялась. Мама ругалась на Марусю, когда она плакала. Говорила: иди спать. Мама говорила нам плохие слова. «Пошёл вон», — говорила дяде Максиму. И он уходил, когда мама ругала. Дядя Максим бил маму. Дядя Максим окно разбил молотком, было громко, страшно. Я не хочу, чтобы дядя Максим с нами жил, он нас всё время трогает. Я его боюсь».

Эльвира Жаврид, 7 лет

«Забрали от бабушки и дедушки в приют. В гости к маме не ходила. Ругались мама и папа Дима, он был дома. Дядя Максим всегда ругается с мамой. Они всегда бьются и ругаются друг с другом. Кулаками. Мама била Лёшу и Ирку по попе ремнём. Один раз. Била за то, что они себя плохо вели. Всё раскидывали, я за ними убирала. И меня била ремнём по спине за то, что я плохо себя вела. За то, что я с Лёшей и Иркой дерусь. Это было много раз.

Дядя Максим бьёт Лёшу за то, что он убегает на улицу, в город. Он убегает, потому что его никто не кормит. Мама не даёт ему еды, а Ирке даёт. И мне даёт. Суп, макароны. Дядя Максим Ирку бил ремнём. По спине, сильно. У меня синяк был, папа учил считать. Он кулаком мне дал за то, что я плохо считала. Ночью дал. Поздно было, темно. Никого больше не учил. Целую ночь учил считать.

Папа пьяный был. Другие детки спали. Папа один раз ударил. Он меня всегда бьёт за то, что я плохо себя веду. Когда приезжает домой, и других детей бьёт ремнём. И дядя Максим бьёт ремнем по спине, один раз. За то, что я себя плохо веду. Оставались красные следы.

Бабушке и дедушке говорила, что меня бьют. И бабушка и дедушка меня бьют, потому что я плохо себя веду, тоже ремнём по спине. Один раз били.

В приюте не бьют, я веду себя хорошо. На спине у Ирки, Лёши и Маринки видела красные следы, круглые. Марину ремнём по спине били, я видела. Марину Лёша бил, не видел, чтобы взрослые её били. Маринка умерла. Бабушка рассказала. Маринка умерла, потому что дядя Максим её много бил. Бабушка рассказала».

«Меня били за то, что я брала и сломала пульт. Лёшу били за то, что он убегал. А Ирку били за то, что она хорошо себя вела, но ничего не делала. А Маринку, потому что лезет куда хочет, в провода. Я плакала, когда меня били. В угол меня всегда ставят дядя Максим и мама. И Маринку ставили, и она уходила. Когда она уходила, её били. Она плакала, тогда её переставали бить. Мама била Марусю ремнём. Всем было больно, все плакали. Я рассказывала Лёше, что плакала. У меня был синяк под глазом. Меня папа бил за то, что я плохо считала. Я не понимала, как считать. Ещё я Ирку била за то, что она со мной не дружит. По голове кулаком её била».

Обвиняемыми по делу проходят мать девочки и её сожитель. Мужчину обвиняют по двум статьям: за покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений; за убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений. Ему грозит наказание вплоть до смертной казни. Женщину обвиняют за оставление в опасности. Ей грозит ограничение свободы до 2 лет (ч. 2 ст. 159 УК).