Возле Бреста задержали беглого чиновника-коррупционера из Монголии

Белорусские пограничники задержали неподалеку от белорусско-польской границы беглого чиновника из Монголии, который на родине подозревается в противоправной деятельности, и его супругу. Нелегальные мигранты пытались попасть в Евросоюз, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Семейную пару из Монголии пограничники задержали 24 сентября в Брестском районе – они находились в 300 метрах от границы с Польшей. В Улан-Баторе 49-летний мужчина состоял на госслужбе, однако занимался противоправной деятельностью. Когда об этом стало известно правоохранителям, он вместе с супругой решил скрыться у родственников, которые живут в Германии. Однако их планам помешали белорусские пограничники.

Нарушителей поместили в изолятор временного содержания. Они обвиняются в незаконном пересечении границы и нарушении пограничного режима. Нелегалов ждет депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.