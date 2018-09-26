Выдающийся белорусский хореограф, народный артист Беларуси и СССР Валентин Елизарьев вернулся в Оперный театр и занял должность художественного руководителя.

Эту информацию он сообщил TUT.BY.

Сегодня Валентин Елизарьев подписал контракт сроком на пять лет. Завтра министр культуры Беларуси Юрий Бондарь представит его коллективу, который прекрасно знаком с личностью и творчеством прославленного белорусского хореографа.

26-летний Елизарьев стал главным балетмейстером Белорусского академического театра оперы и балета в 1973 году. Позднее он являлся директором — художественным руководителем балетной труппы. Елизарьев сделал белорусский балет известным во всем мире. В 1996-м Валентин Николаевич был удостоен звания «Лучший хореограф года» и премии Benois de la Danse, учрежденной Международной ассоциацией танца, за хореографию балета «Страсти (Рогнеда)».

Елизарьев ушел из коллектива в 2009 году. Тогда завершалась реконструкция Театра оперы и балета. Планировалось, что Елизарьев займет должность директора Национального театра оперы и балета. Но ему была предложена лишь ставка «главного балетмейстера». Он посчитал, что это «обидное приглашение в юность», ведь Елизарьев начинал работу в театре с этой должности.

Оперный театр не сотрудничал с хореографом до 2017 года, когда Елизарьев осуществил новую редакцию своего балета «Спартак».