Президент США Дональд Трамп заявил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что всем странам мира стоит сопротивляться социализму. Из этих соображений он призвал присоединяться к новым санкциям против руководства Венесуэлы. Его выступление транслировалось на канале The Washington Post в YouTube.

«Мы с вами наблюдаем человеческую трагедию, как пример, в Венесуэле. Более двух миллионов человек бежало от страданий, виной которым — социалистический режим [президента Николаса] Мадуро и его кубинские спонсоры. Не так давно Венесуэла была одной из богатейших стран мира. Теперь социализм обанкротил богатую нефтью страну и привел ее народ к нищете», — заявил Трамп.

«Буквально везде, где пытались построить социализм или коммунизм, это вело к страданиям, коррупции и упадку. Жажда власти социалистов приводит к экспансии, вторжениям и угнетению. Все страны мира должны сопротивляться социализму и невзгодам, которые он несет. В этой связи мы просим все государства, собравшиеся здесь, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле», — добавил он.

После этих слов американский президент объявил, что во вторник США вводят новые санкции против Мадуро и его ближайшего окружения.

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы после выборов в 2013 году, затем был переизбран на пост 20 мая 2018 года, получив на выборах около 68 процентов голосов. Госдепартамент США и ряд стран Латинской Америки заявили о том, что выборы были нелегитимными.

Состояние экономики в Венесуэле остается сложным на протяжении долгого времени: согласно данным Центробанка страны валютные запасы с 2011 по 2017 год уменьшились в десять раз — до трех миллиардов долларов, а в феврале 2018 года страна возглавила рейтинг самых депрессивных экономик мира.