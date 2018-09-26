Швейцария отказалась предоставить вид на жительство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, посчитав его источником угроз для общественной безопасности

Швейцария отказалась предоставить вид на жительство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, посчитав его источником угроз для общественной безопасности.

По мнению властей, пребывание миллиардера на территории страны может нанести ущерб их репутации. А федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) заявило, что пребывание в стране близкого к Кремлю бизнесмена нежелательно, так как ведомство имеет в отношении него “подозрения в отмывании денег и предполагаемых контактах с преступными организациями”, сообщает газета The Guardian. Именно поэтому бизнесмен не смог получить вид на жительство в Конфедерации.

Обо всем этом стало известно благодаря публикациям швейцарских газет Tages Anzeiger и Der Bund, входящих в издательский холдинг Tamedia. Этот холдинг выиграл в суде разбирательство по иску Романа Абрамовича, который требовал запретить публикацию сведений о его попытках получить вид на жительство в швейцарском кантоне Вале. И вот теперь, после того, как Федеральный суд в Лозанне даже отказался рассматривать этот иск, пресса выложила все подробности и обстоятельства несостоявшегося переезда российского олигарха.

Газеты сообщают, что после отказа в предоставлении ему вида на жительства в кантоне Вале Роман Абрамович лично обратился к главе Fedpol Николетте делла Валле.

В своем письме он протестовал против того, что, в частности, ему было отказано в пребывании в Конфедерации из-за рисков, которые якобы возникли бы из-за него у Швейцарии. С точки зрения Абрамовича, такого рода утверждения “наносят ущерб его деловой и человеческой репутации”. Это обращение осталось без ответа, в итоге российский олигарх получил паспорт Израиля, который позволяет ему находиться в Соединенном Королевстве до полугода, однако не дает права на работу, в том числе на управление принадлежащим ему футбольным клубом “Челси”. Скорее всего, по этой причине миллиардер и решил продать клуб за 3 млрд фунтов.

По словам швейцарского адвоката Романа Абрамовича Даниэля Глазла, любые обвинения в адрес его клиента относительно “возможной вовлеченности в отмывание преступных капиталов лишены каких-либо оснований”. Как подчеркнул адвокат, имя Абрамовича ни разу не упоминалось в швейцарском уголовном реестре, в который обычно заносятся лица, признанные преступниками по суду, и у него “никогда не было связей с организованной преступностью”. Юристы миллиардера вновь намерены через суды добиться от швейцарского медиахолдинга корректировки высказываний.

Как пишет SwissInfo, в последние годы швейцарские миграционные и правоохранительные органы с куда большей осторожностью рассматривает ходатайства восточных европейцев о предоставлении им вида на жительство в Швейцарии. “В Швейцарии живет уже немало россиян, которые, как и Абрамович, приобрели несметные богатства параллельно с процессом укрепления в России политического господства Владимира Путина”, – пишет газета Der Bund.

За прошедшие 10 лет швейцарские миграционные органы выдали 186 видов на жительство гражданам России со ссылкой на “наличие особого общественного интереса” в их пребывании на территории Конфедерации. Отрицательных решений за все это время практически не было принято ни разу.

И именно россияне образуют едва ли не самую большую группу лиц, пользующихся в Швейцарии режимом “порасходного налогообложения” (система расчета фиксированного налога, не привязанная к объему реальных доходов и размеров личного состояния). Однако в 2014 году этот налоговый режим был вынесен на общенациональный референдум, и, хотя большинство граждан Швейцарии в ходе голосования высказалось за его сохранение, мимо внимания общественности страны не прошел тот факт, что за отказ от “порасходного налогообложения” свои голоса отдали целых 40% избирателей, что по швейцарским меркам является важным “сигналом”.

Куда важнее стал в этом отношении “крымский фактор: после аннексии Крыма и поддержки на востоке Украины прорусских сепаратистов Запад принял против ряда фирм и лиц из России целый пакет политических санкций”, напоминает газета Der Bund, подчеркивая, что эти санкции затронули и тех олигархов из России, что уже жили в альпийской республике.

В своем заключении о связях Абрамовича с преступностью федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии опиралось на давно завершенное в Женеве следствие в отношении компании Runicom, которую контролировал Роман Абрамович, когда в отношении него существовали подозрения в хищении денежных средств из сумм, выделенных России по линии Международного валютного фонда на поддержку развития малого предпринимательства.

В 2001 году прокуратура Женевы прекратила следствие по этому делу без каких-либо результатов. Однако Fedpol считает, что этих подозрений достаточно для того, что полагать, что “по меньшей мере часть состояния Романа Абрамовича нажито незаконным путем”.

Абрамович стал первым крупным российским бизнесменом, который лишился британской визы из-за роста напряженности между Лондоном и Москвой. Такая мера в отношении олигарха была принята в рамках борьбы с отмыванием “грязных денег” из России. Решение последовало вскоре после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери – инцидента, в котором британское правительство и его союзники обвиняют Кремль.

Олигарх с когда-то “привилегированным доступом” к Путину

Агентство Bloomberg напоминает, что Роман Абрамович вырвал себе статус миллиардера во время бурных 1990-х годов в России.

В два года он стал сиротой, а растил его дядя в северном городе Ухте, прежде чем он переехал к своей бабушке в Москву, написано в его биографии, вышедшей в 2004 году под названием “Абрамович: миллиардер из ниоткуда”. Он бросил университет перед распадом Советского Союза и сделал свои первые деньги, продавая кукол на рынке.

К 1990-м годам он стал молодым, амбициозным продавцом нефти и в 1995 году объединился с Борисом Березовским, чтобы начать покупку нефтяной компании “Сибнефть” в то время, когда приватизировались государственные активы страны. В то время Березовский был выдающимся олигархом, имевшим огромное влияние на президента Бориса Ельцина, входя в его ближайшее политическое окружение, известное под названием “Семья”. В него входила дочь Ельцина Татьяна, его экономический советник Александр Волошин, а со временем вошел и Абрамович. В октябре 1999 года, когда Ельцин выбирал себе преемника, Березовский отправил Абрамовича в Санкт-Петербург поучаствовать в вечеринке по поводу дня рождения Путина, который недавно стал премьер-министром, рассказывает Алекс Гольдфарб, американец российского происхождения, бывший доверенным лицом Березовского. Согласно замыслу, он должен был посмотреть, что за людей собирает вокруг себя Путин.

По словам Гольдфарба, Абрамович поручился за Путина. “Абрамович сыграл важную роль в том, что Путин пришел к власти, – говорит он. – Он гораздо ближе к Путину, чем другие олигархи, которые просто обогащаются, оставаясь лояльными”.

Позже Березовский рассорился с Кремлем и бежал в Великобританию. В 2011 году в Лондоне он подал на Абрамовича иск на пять миллиардов долларов, обвиняя его в том, что тот обманом лишил его акций в “Сибнефти” и алюминиевом гиганте “Русал”. Давая показания в суде, Березовский описал Абрамовича как закулисного игрока Кремля. Он утверждал, что Абрамович обещал купить Путину яхту стоимостью 50 миллионов долларов незадолго до того, как тот стал президентом в 2000 году, а затем помогал Путину отбирать сотрудников в администрацию президента. Дело Березовский проиграл, но судья пришел к выводу, что у Абрамовича был “привилегированный доступ” к Путину.

Абрамович не давал интервью вот уже более 12 лет. В 2003 году в интервью для Bloomberg, Абрамович заявил: “У меня просто есть друзья, которые сидели или еще сидят в Кремле”. В 2005 году Кремль разрешил Абрамовичу продать “Сибнефть” государственному предприятию “Газпром” за 13 миллиардов долларов. К тому времени Абрамович уже купил “Челси”, что многие наблюдатели сочли мерой подстраховки на случай, если бы Путин вдруг решил обойтись с Абрамовичем так же, как со многими другими российскими олигархами.

Отношение Великобритании к России резко ухудшилось 4 марта 2018 года, после того, как вызывали полицию на помощь 67-летнему Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которых нашли на скамейке без сознания и с пеной у рта в Солсбери, маленьком городке к юго-западу от Лондона.

Скрипаль, бывший офицер российской военной разведки (ГРУ), который работал двойным агентом на британскую разведку МИ6 (MI6), вел тихую жизнь в Великобритании с 2010 года. Расследование этого дела ведет контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Скрипали выжили и сейчас скрываются. Позднее погибла одна британка, подвергшись действию яда, известного как военное нервно-паралитическое вещество под названием “Новичок”. Власти пришли к выводу, что риску отравления подвергались тысячи людей.

Через несколько дней после того, как стало плохо Скрипалю, другой российский бизнесмен, Николай Глушков, был найден мертвым у себя в лондонском доме со следами удушения на шее. Контртеррористическое подразделение лондонской полиции расследует его смерть как убийство. Правительство пересматривает смерти 14 других людей в Великобритании на предмет их связи с Россией. Среди погибших есть и Березовский, чья смерть выглядела как самоубийство в собственном доме в пригороде Лондона в 2013 году.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об ужесточении проверок безопасности на самолетах, о высылке 23 российских дипломатов и о том, что министры и члены королевской семьи бойкотируют Чемпионат мира по футболу. В сентябре британские прокуроры обвинили двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, в совершении нападения на Скрипаля. Премьер Мэй объявила в парламенте, что эти двое были офицерами ГРУ. С тех пор обработка и выдача виз россиянам по программе предоставления инвестиционных виз практически остановилась.

Когда в апреле США объявили о санкциях против семи олигархов, запретив американцам вести с ними бизнес, то предупредили, что этот список остается незакрытым.

Тогда Абрамович начал реструктуризацию своих авуаров, чтобы попытаться защитить свои активы в случае, если США наложат на него санкции. Около 12 лет он владел своей долей в “Евразе” совместно с двумя партнерами – Александром Абрамовым и Александром Фроловым, но в сентябре выделил свои акции в отдельную компанию. Одновременно он продал 0,05% своей доли Crispian Investments Ltd. – фирмы, которая владеет частью “Норильского никеля” – своему давнему партнеру Давиду Давидовичу, сократив свою долю собственности до 49,95%. Если бы он попал под санкции, владение менее чем 50-процентной долей компании исключило бы автоматическое попадание компании под санкции, а упрощение структуры собственности снизило бы риск негативных последствий для его партнеров, говорится в статье Bloomnerg, которую цитирует InoPressa.

Если момент, когда Абрамович занялся обновлением “Челси” стал началом Лондонграда, то началом его конца, возможно, станет британский сериал McMafia, показанный в Великобритании в январе-феврале нынешнего года и подстегнувший призывы бороться с “грязными деньгами”.

В январе новый законопроект дал Национальному агентству по борьбе с преступностью инструмент, который называется закон “о состояниях невыясненного происхождения” (Unexplained Wealth Orders, UWO). Он позволяет агентству накладывать арест на активы, которые предположительно были приобретены за счет незаконных средств. Попав под подозрение, владельцы собственности должны объяснять, откуда они брали средства на ее покупку. Национальное агентство по борьбе с преступностью использовало UWO лишь в одном случае, но сообщает, что сейчас ведется расследование в отношении более сотни лиц и объектов собственности, в результате чего предполагает применить UWO позднее в этом году еще дважды.

В мае парламент провел законопроект о санкциях, названный в честь Сергея Магнитского, который работал в России на фондового менеджера Билла Браудера (Bill Browder) и в 2009 году умер в Москве в тюрьме после того, как разоблачил мошенничество с налогами, в котором участвовали чиновники из правительства. Подобно “Акту Магнитского”, действующему в США, этот законопроект позволяет Великобритании замораживать активы и отказывать в выдаче визы лицам, которые нарушали права человека.

Не исключено, что все эти факторы заставят Абрамовича отказаться от “Челси” и продать клуб.