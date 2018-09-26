Родственники осужденных гомельских таможенников пожаловались Путину на Лукашенко

На протяжении всего процесса по делу гомельских таможенников родственники обвиняемых не единожды направляли коллективные обращения в адрес Александра Лукашенко. Свое очередное обращение они направили уже в Москву – Владимиру Путину.

22 мая суд Центрального района Гомеля признал бывших таможенников виновными в получении взяток и приговорил к лишению свободы на сроки от 3 до 13,5 лет.

Инкриминируемые события проходили в 2010-2016 годы на участке росийско-белорусской границы вблизи населенного пункта Селищи.

Родственники осужденных таможенников обращают внимание, что с 1995 года указами президентов РФ и РБ таможенный контроль на границе был отменен. С 2007 года таможенная территория РФ И РБ стала единой. На границе нет таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов контроля.