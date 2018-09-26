Прокуратура выступила с инициативой о внесении ряда изменений и дополнений в закон “О борьбе с коррупцией”, в том числе о введении административной ответственности для взяткодателей, освобожденных от уголовной ответственности.

С инициативой в ведомственном журнале Генеральной прокуратуры “Законность и правопорядок” выступил заместитель прокурора Минской области Александр Белицкий. По его мнению, сегодня назрела реальная необходимость для введения административной ответственности для лиц, которые осуществляют подкуп чиновников, а также приравненных к ним руководителей госпредприятий. Речь идет не только о тех “подкупантах”, в чьи действиях следствие не нашло состава преступления, но также и о тех, кто был освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно заявил о содеянном. Прокуратура считает, что нынешнее законодательство слишком снисходительно к таким лицам, поэтому их важно наказывать хотя бы административно.

Еще одним ключевым новшеством, которым предлагается дополнить закон – это внесение дополнительных оснований для прекращения трудового договора с лицами, которые были освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Например, если должностное лицо, обвиненное в коррупции, будет помиловано президентом, то его по закону все равно предлагается увольнять. В отношении таких лиц прокуратура также считает нужным ввести запрет на занятие аналогичных должностей, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Запрет будет действовать 5 лет, что поставит крест на широко распространенной ныне практике, когда помилованный коррупционер направляется руководить отстающим сельхозпредприятием.

Прокуратура также считает необходимым изменить деятельность комиссий по противодействию коррупции, которые созданы практически во всех ведомствах и на госпредпритиях, но толку от которых пока немного. Согласно закону, деятельность граждан, организаций, в том числе общественных объединений, при осуществлении общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией, может осуществляться в форме участия в деятельности тех самых комиссий по противодействию коррупции. Однако эта норма сегодня абсолютно не дееспособна (таких норм в законе на самом деле очень много), так как не регламентированы формы общественного участия в деятельности комиссий. Прокуратура предлагает внести соответствующие изменения в Типовое положение деятельности антикоррупционных комиссий. Так предлагается обязать комиссии публиковать в открытом доступе план работы и протоколов заседаний в открытом доступе на официальных сайтах. При этом общественные организации, партии и любой гражданин получат право в письменной форме за десять дней до заседания комиссии вносить свои предложения по принятию конкретных мер по противодействию коррупции. Комиссия обязана будет не только рассмотреть такое предложение, но также пригласить на заседание заявителя. Председатель комиссии, конечно, сможет отказать заявителю в рассмотрении вопроса и в приглашении на заседание, но это решение также можно будет обжаловать.

Существенным новшеством станет и то, что представитель государства в хозяйственных обществах получит право принимать в пределах своей компетенции необходимые меры по противодействию коррупции.

Серьезным недостатком закона прокуратура считает и то обстоятельство, что в нем четко не определено понятие “непосредственная подчиненность и подконтрольность”, в которой не могут находиться у чиновника близкие родственники. В итоге директору госпредприятия достаточно подчинить главного бухгалтера финансовому директору, и вроде нарушения закона уже нет.

Прокуратура также предлагает распространить действие закона на руководителей филиалов и обособленных подразделений госпредприятий, которые пока не относятся к государственным должностным лицам.

Посетовала прокуратура и на отсутствие “целостной и последовательной системы антикоррупционного обучения граждан”, для чего посчитала необходимым разработать необходимые образовательные программы, которые ввести во все учебные заведения среднего, среднего специального и высшего образования.

Это основные изменения в антикоррупционное законодательство, инициированные прокуратурой. Но есть еще несколько не столь значимых, но все же влияющих на общую ситуацию в борьбе с коррупцией.