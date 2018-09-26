Пострадавших при взрыве на "Могилевдреве" перевезут в Минск. Возбуждено уголовное дело

Еще несколько пострадавших при взрыве на «Могилевдреве» сегодня планируется перевезти в республиканский ожоговый центр, сообщили в Минздраве. Шесть человек получили термические ожоги различной степени тяжести вечером 25 сентября. На «Могилевдреве» сейчас работает специальная комиссия, которая в том числе устанавливает причины взрыва и степень ответственности в этом руководства и работников предприятия.



Как сообщил официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский, взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха около 18.30. В это время в цеху находилась рабочая смена — 9 человек. Все они самостоятельно покинули здание.

Пострадали 6 человек, они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Их состояние врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, сообщили в МЧС. Одну из пострадавших — 57-летнюю женщину — с ожогами более 60% тела ночью перевели в ожоговый центр в Минск.

Сегодня, 26 сентября, на «Могилевдрев» приехал председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Он возглавил специальную комиссию, которая расследует обстоятельства произошедшего.



Стало известно, что возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия.