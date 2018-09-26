О главных изменениях в Законе «О защите прав потребителей», которые вступят в силу с 23 декабря, рассказала на пресс-конференции заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Ирина Барышникова.

Отдельное положение касается подарочных сертификатов. Предполагается установить возможность для потребителя вернуть сертификат в течение срока действия, а также предусмотреть обязанность продавца выдать потребителю сдачу, если в этом магазине он приобрел товар на сумму меньшую, чем указано в сертификате.

— Продавец должен реализовать товар по цене, указанной в сертификате, — пояснила Ирина Барышникова. — В случае ее уменьшения он возвращает разницу в цене. Предлагается закрепить в законе требования, согласно которым продавец вправе установить порядок и условия реализации товаров, работ и услуг по своим подарочным сертификатам и порядок реализации самих сертификатов. При этом не допускается устанавливать условия, сокращающие либо прекращающие срок действия сертификата без совершения сделки по нему.

Согласно новым правилам, потребителю должны сообщать страну происхождения товара и класс его энергоэффективности. Информацию должны предоставлять на белорусском и (или) русском языках.

— Субъекты, реализующие товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе интернет, должны будут указывать информацию о цене товара шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в рекламном сообщении, — добавила специалист.

Потребитель может выбирать способ оплаты товаров: наличный или безналичный.

— Продавец обязан обеспечить безналичный прием денежных средств. При этом он не имеет права устанавливать различные цены в зависимости от способа оплаты, — уточнила представитель министерства.

Введен запрет на требование паспорта при расторжении договора. Введено право потребителя на одностороннее расторжение договора при том, что исполнителю будут возмещены реально понесенные расходы.

Дополнены условия возврата качественного товара.

— Качественный товар необходимо возвращать в упаковке. Что делать, если она вскрыта? Мы рекомендуем осмотреть товар на наличие внешних дефектов. Вскрытая упаковка — не значит, что товар некачественный. Просто она должна быть, — рассказала специалист.

В случае проявления дефекта технически сложный товар подлежит обмену и возврату в течение 30 дней со дня покупки.

— Если дефект проявился позднее 30 дней, обмен и расторжение договора возможны только при наличии существенного недостатка. Либо при условии, если товар был отдан в ремонт, а он не был произведен в установленные сроки.

Существенным является недостаток, устранение которого требует значительных материальных затрат (более 30% стоимости товара), либо если дефект проявляется повторно.

Продавцу дано право продлить срок бесплатного устранения недостатка в течение 14 дней. По письменному соглашению сторон срок может быть продлен, но не больше, чем на месяц. Ремонтные организации должны провести проверку качества в течение трех дней после обращения продавца.

Предусматривается право продавца взыскать расходы на хранение товара с потребителя, если тот вовремя не забрал товар после ремонта. Потребитель должен сделать это в течение трех месяцев. Продавец обязан в письменном виде оповестить потребителя о том, что товар можно забрать. Также он должен обеспечить сохранность, место для хранения.

По словам Ирины Барышниковой, местными органами за первое полугодие этого года было подано 42 иска в интересах прав потребителя. В 2017 году за этот же период — 22.