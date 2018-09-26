Национальную стратегию поддержки пожилых людей планируют начать разрабатывать в Беларуси в 2019 году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на пресс-конференции в среду в Минске.

“Мы планируем, что Национальная стратегия поддержки пожилых людей станет законополагающим документом, комплексным национальным инструментом, в котором будет определена национальная стратегия в интересах пожилых граждан Беларуси”, – сказал А.Румак.

По его словам, Национальная стратегия будет создана для обеспечения максимально эффективного межведомственного и межсекторального взаимодействия между всеми структурами, имеющими отношение к теме пожилых людей.

“Стратегия должна предусматривать все самые важные вопросы, касающиеся пожилых граждан: от их реализации и трудовой деятельности до здоровья и общения”, – подчеркнул замглавы Минтруда.

А.Румак уточнил, что разработкой стратегии займется НИИ труда.

По состоянию на 1 января 2018 года в Беларуси проживало 2 млн 377 тыс. человек старше трудоспособного возраста. Из них, согласно статистике Минтруда, 696 тыс. мужчин и 1 млн 681 тыс. женщин. В ведомстве подсчитали, что на 1 тыс. мужчин старше трудоспособного возраста в Беларуси приходится 2,4 тыс. женщин.

“Удельный вес пожилых людей в Беларуси составляет 25,1%. В сельской местности он составляет 32%, в городской – 23,1%”, – отметил А.Румак.

По состоянию на 1 июля 2018 года в Беларуси проживало 396 человек в возрасте свыше 100 лет, из них 41 мужчина и 355 женщин.

Пенсии в Беларуси получают свыше 2,5 млн человек. Средний размер трудовой пенсии по возрасту в сентябре 2018 года составил Br374,76.