Почему некоторые наниматели обманывают Фонд соцзащиты населения и выдают зарплату в конвертах.

Власти подумывают об изменении подхода к отчислениям в пенсионный фонд, обязав работников вкладывать в свои будущие пенсии. Как бы пенсионерам не остаться у разбитого корыта.

Почему белорусы не готовы заботиться о своей пенсии

Культура пенсионных сбережений в белорусском обществе никогда не развивалась. Белорусы много десятилетий жили со стойкой уверенностью, что государство о них позаботится, когда придет время. Сейчас не больше 5% работников имеют пенсионные счета в специальных частных фондах. Во-первых, мало кто готов морально отдавать часть своей зарплаты в Фонд соцзащиты «для всех» и отдельно копить на достойную пенсию «для себя». Во-вторых, зарплаты большинства белорусов не позволяют им делать большие сбережения. В-третьих, доверие населения к различных фондам, банкам, как и к белорусскому рублю, очень хрупкое.

Главный вопрос – гарантии того, что новая пенсионная система, как и экономика в целом, будет устойчивой, подчеркивает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. Для этого важно проводить рыночные реформы и развивать финансовый рынок.

Частичное накопление пенсий следует внедрять на обязательной основе, считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин, давая человеку выбор – либо весь взнос выплачивать в государственный пенсионный фонд, либо накопительную часть отправлять в выбранный им самим пенсионный фонд.

— Иначе это работать в нашем обществе не будет просто потому, что у нас культуры пенсионного накопления нет, — объясняет эксперт.

Если же накопительная часть пенсий будет обязательной и не заменит часть существующих взносов в ФСЗН, а дополнит их, то многие такую нагрузку не потянут.

— Чтобы эта система нормально работала, обеспечивая человеку в будущем приемлемый уровень пенсии, он должен минимум процентов десять от заработка откладывать, — оценивает Александр Чубрик.

Отдавать десятую часть от средней зарплаты почти в 1 тысячу рублей не так сложно. Но что делать тем, кто зарабатывает медианную зарплату в 709 рублей или даже меньше? А для семей, где работает один взрослый, многодетных и сельчан это вообще может оказаться неподъемной ношей.

Зарплата уйдет в конверты

Если просто взять и внедрить обязательную накопительную составляющую в дополнение к существующим отчислениям в пенсионный фонд, это увеличит и без того немалую налоговую нагрузку на занятых.

Выплаты в Фонд социальной защиты населения в Беларуси достаточно велики, во всяком случае выше, чем у соседей. Причем в пенсионный фонд идут 28% от 35% «социальных» выплат с зарплаты работника. Кроме того, что процент выплат высок, он не соответствует качеству услуг и уровню пенсий, которые в итоге получают граждане, отмечает Владимир Ковалкин.

В случае повышения налоговой нагрузки реальные доходы людей станут меньше, упадет спрос, что принесет определенные потери для рынка, считают эксперты. А еще это приведет к росту скрываемых доходов. Часть зарплаты наниматели станут платить в конвертах, чтобы уменьшить отчисления в пенсионный фонд.

Даже с нынешней налоговой нагрузкой, некоторые наниматели идут на любые хитрости, чтобы уменьшить размер отчисляемых в ФСЗН денег.

— Давно пора было пересмотреть схему, по которой работает Фонд соцзащиты населения. Такой платеж, при нынешних условиях ведения бизнеса в Беларуси, далеко не все коммерческие компании осуществляют «по-белому». Они занижают зарплату, выводят ее часть в наличные деньги и платят в конверте, — говорит Владимир Ковалкин.

Кто залатает «дыру» в ФСЗН?

Замминистра финансов Юрий Селиверстов подчеркивал, как важно постараться внедрить механизмы накопления без увеличения налоговой нагрузки на работников и предприятия.

— Можно уменьшить долю тех отчислений, которые идут в пенсионный фонд, включив обязательное пенсионное страхование на выбор гражданина. То есть он в любом случае будет обязан выплачивать те же самые деньги. Но в отличие от нынешней ситуации, он сам будет выбирать пенсионный фонд – государственный или частный, — предлагает руководитель проекта «Кошт урада».

Это, с одной стороны, будет стимулировать работников обеспечить себе достойную пенсию, с другой – поможет перевести зарплаты в конвертах в официальные.

— Работник будет понимать, что получая часть зарплаты в конверте, он теряет часть пенсии, — объясняет экономист.

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В этом случае удастся, не увеличивая налоговую нагрузку, повысить ответственность граждан за свою будущую пенсию.

Тогда, правда, уменьшатся поступления в пенсионный фонд на выплату нынешним пенсионерам и увеличится «дыра» в Фонде соцзащиты. А нынешние пенсионеры никуда не пропадут, их предстоит продолжать обеспечивать пенсиями из ФСЗН. Эксперты советуют властям искать дополнительный источник финансирования ФСЗН.