Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото с сайта theworldnews.net

Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года прекращает бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль.

Об этом сообщает туркменское Государственное информационное агентство со ссылкой на решение, принятое накануне на первом заседании Халк Маслахаты – высшего правительственного органа страны в Ашхабаде.

“В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли”, – говорится в постановлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее в своем выступлении на заседании Совета глава государства заявил, что “в настоящее время доходы населения заметно увеличились, каждой семье созданы широкие возможности для заработка”. Вместе с тем Народный Совет постановил обеспечивать население электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам.

Природный газ, вода и электроэнергия бесплатно предоставлялись населению Туркменистана с 1992 года. Электричество, газ и вода были в республике бесплатными, но в рамках лимита потребления. Все, что расходовалось сверх него, подлежало оплате, но настолько низкой, что считалось символической. В 2003 году первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов продлил действие этого постановления Народного совета до 2030 года, но теперь народные избранники проголосовали за отмену этих постановлений.

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