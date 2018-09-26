Белорусские банки за первое полугодие 2018 года выявили 426 поддельных дензнаков, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в материалах Нацбанка Беларуси.

В структуре выявленных фальшивок на долю долларов США приходится 54,7%, российских рублей – 27,2%, евро – 12,9%, турецких лир – 2,8%, белорусских рублей – 2,4%.

Наибольший оборот подделок традиционно приходится на Минск, где выявлено 48% от общего числа обнаруженных фальшивок. На долю областей приходится от 4 до 13,8% выявляемых подделок. Всего поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 44 населенных пунктах Беларуси.

В Нацбанке констатируют, что за первое полугодие новых разновидностей поддельных долларов США в Беларуси не появлялось. При этом выявлено 6 100-долларовых банкнот, которые относятся к категории суперподделок.

Наиболее “популярными” подделками российских рублей остаются банкноты номиналом 5000 рублей – на их долю приходится 70% выявленных рублевых фальшивок. На долю номиналов 1000 и 500 рублей приходится 29% и 1% соответственно.

Чаще всего выявленные в Беларуси подделки изготовлены с использованием полиграфических технологий, в отдельных случаях применялась струйная печать и электрофотография.