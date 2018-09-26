В среду, 26 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на этой неделе.

По итогам торгов на БВФБ 26 сентября сложились следующие курсы:

курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами вырос на 0,0081 BYN (+0, 39%) и был зафиксирован на уровне 2,0963 BYN/USD;

курс евро вырос на 0,0126 BYN (+0,51%) и по итогам торгов составил 2,4670 BYN/EUR;

курс российского рубля также увеличился на 0,0153 BYN (+0,48%) за 100 RUB и теперь равен 3,1879 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 26 сентября составил 83,861 млн. BYN, значительно увеличившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (32,575 млн. BYN). Объем торговли евро составил 26,528 млн. BYN, также увеличившись по сравнению с объемом торгов 25 сентября (17,448 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов во вторник практически не изменился и составил 9,864 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 9,719 млн. BYN).