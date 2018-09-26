Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн, сообщает БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала Арина Соболенко сегодня встречалась с представительницей США Софией Кенин (62) и уверенно выиграла первую партию со счетом 6:3. Первый гейм второго сета Арина проиграла, затем вышла вперед (3:1) и в итоге вновь победила 6:3. До этого первая ракетка Беларуси победила испанку Карлу Суарес Наварро (22) – 7:6, 2:6, 6:2, а также лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину (6) – 6:4, 2:6, 6:1. Следующей соперницей Соболенко будет словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (31), одолевшая россиянку Дарью Касаткину (13) – 6:3, 7:6.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма пробились в четвертьфинал.

На турнире в Ташкенте белорусская теннисистка Вера Лапко (64) в 1/8 финала обыграла сербку Ивану Йорович (194) – 6:2, 6:4.