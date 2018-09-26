10 удивительных свойств обычного лимона

Яркие цитрусы для большинства из нас — ароматное напоминание о новогодних праздниках. Сладкие мандарины, кисловатые лимоны и сочные апельсины еще каких-то 20 лет назад появлялись на нашем столе исключительно в преддверии Нового года. К счастью, сегодня лучшие из плодов доступны круглый год. В том числе, в сезон простудных заболеваний. Поговорим об удивительных свойствах лимона — цитруса, который может удивить!

Маленький, да удаленький

Первыми о полезных качествах ароматного плода заговорили древние римляне. Но использовали они лимоны отнюдь не в еду. В Античности, где каждому уважающему себя плебею полагалось носить мягкие туники с длинными рукавами, шелковые тоги и яркие покрывала, много проблем доставляла обычная моль. Вредное насекомое прогрызало дыры в одежде, чем расстраивало бережливых граждан. А поскольку нафталина в те времена не существовало, справиться с молью могло лишь эффективное натуральное средство. И им стала лимонная цедра!

Именно ею щедро посыпали свою одежду плебеи. Сильный аромат отпугивал моль, и наряды служили дольше. А потом выяснилось, что лимоны полезны не только в качестве защиты от насекомых, но и подходят для употребления в пищу.

Не только аскорбинка!

Чаще всего о полезных свойствах лимона вспоминают, когда говорят о витамине С. Мы привыкли считать кисловатый плод рекордсменом по содержанию аскорбинки, однако это — ошибка. И «виноваты» в ней маркетологи. Именно они придумали рекламную кампанию, в которой говорилось, что в лимоне огромное количество витамина С и он является эффективным средством при лечении простуды. И вот уже мы готовим чай с лимоном в качестве средства профилактики.

На самом деле экзотическому фрукту далеко до «русских супефудов» — черной смородины и шиповника, вот они — настоящие рекордсмены. Но он их превосходит в том, что дольше сохраняет свои полезные свойства, легко переживая «зимовку» и длительное хранение.

Зимой и летом одним цветом не только ель! Лимонное дерево — вечнозеленое, оно плодоносит круглый год. Каждое растение радует богатым урожаем примерно 50 лет, принося своему хозяину 250 килограммов лимонов ежегодно.

Чем еще полезен лимон?

Витамин С — это мощный антиоксидант, который укрепляет здоровье. Он оказывает сопротивление разрушительному воздействию свободных радикалов — виновников преждевременного старения.

Благодаря содержанию витамина С, лимоны могут предотвратить цингу — болезнь, которая раньше были распространена среди моряков, которые несколько месяцев проводили в открытом море.

Лимоны полезно есть и альпинистам. Эдмунд Хилари, который первым поднялся на Эверест, признался, что лимоны помогали ему дышать в условиях дефицита кислорода. Именно это гарантировало ему успех в покорении вершины.

В лимоне высокое содержание минеральных веществ: железо, медь, калий и кальций. Калий помогает контролировать частоту сердечных сокращений и поддерживает в норме артериальное давление.

В кожуре лимона содержатся органические вещества — биофлавоноиды (α— и β-каротины, β-криптоксантин, зеаксантин и лютеин). Регулярное потребление фруктов с ними в составе — средство профилактики рака легких и полости рта.

Цитрус содержит витамин А, который необходим для здоровья органов зрения; группы В — предупреждают нервные расстройства и возникновение депрессии; витамин Р — помогает организму усвоить витамин С.

5 ведущих производителей лимонов в мире — Китай, Индия, Мексика, Аргентина и Бразилия.

Десять бед — один ответ: польза лимонов для здоровья

Если ярко-желтых плодов с кислинкой нет на нашем обеденном столе, жизнь может стать совсем «кислой». Рассказываем почему:

1. Лимоны делают утро бодрым

Многие худеющие пьют утром лимонную воду — в качестве средства для похудения. По мнению диетологов, она помогает активировать обмен веществ и способствует сжиганию жиров. Но полезна она не только этим! Кислый вкус лимона хорошо пробуждает, помогая встретить утро с хорошим настроением. И это — здоровая альтернатива кофе.

2. Укрепляют кровеносные сосуды

За счет содержания витамина Р (примечание: витамин Р способен частично покрывать потребность человека в аскорбиновой кислоте. В связи с этим, в медицинской литературе нередко обозначается как «витамин С2»), лимоны полезны для людей, которые страдают от высокого кровяного давления. Регулярное их потребление способствует укреплению стенок кровеносных сосудов.

Спелые лимоны — полностью желтые. Если они имеют зеленоватый оттенок, значит, плод еще не дозрел и будет очень кислым.

3. Уничтожают зловредную микрофлору

Эксперименты ученых показали, что сок лимона обладает антибактериальными свойствами — может уничтожать бактерии холеры, дифтерии и брюшного тифа.

4. Облегчают течение простудных заболеваний

При первых признаках простуды врачи рекомендуют принимать витамин С, который сокращает время болезни. При этом важно обеспечить себе обильное теплое питье. Проверенный временем вариант — чай с лимоном — вкусно и полезно! За счет усиления потоотделения он помогает также снизить высокую температуру.

В холодильнике лимоны могут храниться до 6 недель, а при комнатной температуре начнут терять свои вкусовые качества уже через 14 дней.

5. Снимают боль в горле

Раствор, приготовленный из равных частей воды и сока лимона, полезен при заболеваниях горла, поскольку обладает обеззараживающими свойствами. Им следует полоскать горло 5-7 раз в день. Такая же процедура полезна при воспалении десен.

6. Помогают справиться с тошнотой

При токсикозе во время беременности облегчит состояние и улучшит самочувствие лимон. Достаточно пососать его дольку и чувство тошноты пройдет.

7. Полезны для красоты кожи

Если соком лимона взбрызнуть нарезку фруктов — например, бананы, яблоки или авокадо, плоды не потемнеют, и будут красиво выглядеть в течение нескольких часов.

Лимонный сок — природный антисептик. Поэтому его можно применять для облечения боли и зуда при укусах насекомых. А домашние маски для лица с соком лимона, за счет содержания фруктовых кислот, помогают выровнять тон кожи, повышают ее тонус и заметно освежают.

8. Укрепляют ногти

Слабые, ломкие и склонные к расслоению ногти можно укрепить, делая ежедневно ручные ванночки. Нужно подогреть небольшое количество оливкового масла и выдавить в него сок одного лимона.

Средний лимон содержит примерно три столовых ложки лимонного сока. Сок лимона кислый потому, что в нем 5-6% органических кислот.

9. Придают волосам объем

Ополаскивания водой с добавлением лимонного сока оздоравливают волосы, делают их мягче, шелковистее, придают объем у корней и красивый глянцевый блеск. При этом они помогают избежать накопления статического электричества на волосах.

10. Снимают усталость ног

Яркие лимоны могут снять усталость ног после тяжелого рабочего дня. Достаточно наполнить миску теплой водой, выдавить сок одного лимона и окунуть ноги на 15-20 минут. Теплая ванночка принесет мгновенное облегчение и расслабит мышцы. Кроме того, сок лимона в чистом виде можно применять на участках с загрубевшей кожей — например, для избавления от натоптышей.

Очень часто мы слышим утверждение о том, что во время простуды нужно употреблять лимон или другие продукты, чтобы скорее поправиться. К сожалению, это лишь миф (а жаль, ведь как было бы классно лечить людей естественными продуктами питания). Откуда же взялось это убеждение? Чаще всего на этот вопрос пациенты говорит следующее: «Но как же? Ведь в лимоне содержится большое количество витамина С, а он помогает организму бороться с инфекцией». Но если разобраться, то окажется, что это не совсем так. Согласно исследованиям, употребление 1 г витамина С в сутки никак не влияет на частоту заболеваемости простудой. Однако, может немного уменьшить продолжительность болезни. В 100 г лимона содержится только 40 мг витамина С. Получается, для того, чтобы получить нужное суточное количество витамина С, нужно съесть 2 кг лимонов. Но никто не мешает насладиться этим замечательным фруктом просто так, с чаем или медом. Это особенно хорошо делать во время болезни, так как простуда — заболевание, как правило, не опасное, если пить достаточное количество жидкости (в роли которой и может выступить чай с лимоном), а также соблюдать постельный режим.Филипп Григорьевич Кузьменко, терапевт