Суд вынес приговор директору ОАО «Управление механизации № 79» за получение взятки, а представителю португальской компании — за передачу денег.

Об этом сообщает пресс-служба суда Заводского района Минска.

Директор «УМ № 79» признан виновным в получении 5 тысяч евро за решение вопросов по «финансово-хозяйственном взаимодействии» предприятия с португальской фирмой. Он осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. У мужчины конфискуют все имущество и запретят в течение пяти лет занимать определенные должности.

А предпринимателя, который выступил представителем фирмы, судили за приготовление к даче взятки директору на общую сумму в 10 тысяч евро. Установлено, что деньги полагались за успешное участие фирмы в будущих закупках башенных кранов для Управления механизации.

«Однако он не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — решил суд. В итоге второго фигуранта осудили на 4 года.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, директор «Управления механизации № 79» Сергей Старосветов был задержан в мае при получении взятки в размере 5 тысяч евро. Тогда сообщалось, что деньги ему передал представитель зарубежной компании, а в обмен фирма надеялась получить расчет за поставленное оборудование.

«УМ № 79» является крупнейшим в стране управлением по эксплуатации башенных кранов. Штат компании насчитывает около 600 сотрудников. Техника предприятия использовалась на крупных объектах: БелАЭС в Островце, минский стадион «Динамо», гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в районе пр. Победителей — пер. Веснинка, строительстве жилых домов в микрорайонах города Минска и так далее.

Четыре года назад Лукашенко удостоил Старосветова почетного звания «Заслуженный строитель Беларуси».