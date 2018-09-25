На деревообрабатывающей фабрике «Могилевдрев» произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС, сотрудники которого работали на месте происшествия непосредственно после случившегося.

По предварительной информации, которая имеется у mogilev.online, за взрывом последовал пожар. Из шестерых пострадавших у троих серьезные ожоги.

Взрыв произошел в покрасочной камере, сообщает tut.by. Все шестеро пострадавших доставлены в больницы города.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специальная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.