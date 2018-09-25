Всемирный банк (ВБ) констатирует значительное межрегиональное неравенство в Беларуси, которое обусловлено меньшими возможностями для населения в отсталых регионах.

Всемирный банк во вторник опубликовал новый глобальный доклад “На пути к новому общественному договору”, в котором исследовалась занятость, налогообложение и социальное обеспечение в странах Европы и Центральной Азии, передает Интерфакс.

В отличие от многих других стран Европы и Центральной Азии, Беларусь не сталкивается с ростом экономического неравенства. Однако Беларусь находится в первой трети стран Европы и Центральной Азии с самым высоким уровнем межрегионального неравенства, сказано в докладе.

“В Беларуси неравенство между регионами связано не с различиями в размере домохозяйств или уровнями их образования. Наоборот, это происходит потому, что у людей, проживающих в отстающих регионах, существует меньше возможностей”, – прокомментировал данные доклада глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер.

В связи с этим, по его мнению, “важно дать большему числу белорусов доступ к экономическим возможностям, поддерживая развитие малых городов и улучшая транспортные коммуникации, а также обеспечивая финансовую поддержку малоимущим”.

Согласно докладу, средний разрыв в потреблении домашних хозяйств на душу населения (по паритету покупательной способности) между самым богатым и самым бедным регионами Беларуси составляет около 2/3 от среднего уровня потребления по стране в целом.