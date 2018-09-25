Фото с сайта TUT.by

25 сентября 2018 года стало известно, что могилёвские правоохранители объявили в розыск троих подростков (16 и 17 лет), которые сбежали из областной психиатрической больницы.

ЧП произошло накануне вечером (около 16-00) – трое подростков разбили окно на первом этаже и сбежали из медучреждения, проинформировали в УВД Могилёвского облисполкома.

Предположительно, беглецы направились в Россию. Милиция распространила приметы сбежавших подростков: это 17-летний Иван Янковский, судимый за кражи, 17-летний Алексей Астапенко и 16-летний Макарь Кирилл. На момент побега все трое были одеты в больничные клетчатые серо-синие пижамы.

Все они – воспитанники средних специальных учреждений образования области.

Что касается Ивана Янковского, то он уже неоднократно сбегал. Только 8 сентября его вернули со стройки в Москве, куда он убежал еще 30 августа с двумя другими подростками из лагеря в Мстиславском районе.

В Могилёве из областной психбольницы сбежали трое подростков
Янковский Иван Леонидович, 2001 г. р.
В Могилёве из областной психбольницы сбежали трое подростков
Астапенко Алексей Сергеевич, 2001 г. р.
В Могилёве из областной психбольницы сбежали трое подростков
Макарь Кирилл Валерьевич, 2002 г. р.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

пять × 1 =