В Могилёве из областной психбольницы сбежали трое подростков

25 сентября 2018 года стало известно, что могилёвские правоохранители объявили в розыск троих подростков (16 и 17 лет), которые сбежали из областной психиатрической больницы.

ЧП произошло накануне вечером (около 16-00) – трое подростков разбили окно на первом этаже и сбежали из медучреждения, проинформировали в УВД Могилёвского облисполкома.

Предположительно, беглецы направились в Россию. Милиция распространила приметы сбежавших подростков: это 17-летний Иван Янковский, судимый за кражи, 17-летний Алексей Астапенко и 16-летний Макарь Кирилл. На момент побега все трое были одеты в больничные клетчатые серо-синие пижамы.

Все они – воспитанники средних специальных учреждений образования области.

Что касается Ивана Янковского, то он уже неоднократно сбегал. Только 8 сентября его вернули со стройки в Москве, куда он убежал еще 30 августа с двумя другими подростками из лагеря в Мстиславском районе.