Сегодня, 25 сентября, на большей части Республики Беларусь сохраняется оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили в Белгидромете.

По прогнозу белорусских синоптиков, во вторник в республике будет по-прежнему холодно, дождливо и ветрено. В большинстве регионов сохранится ветер с порывами до 15-20 м/с. По северо-востоку страны порывы ветра могут достигать 27 м/сек. Днем столбик термометра не поднимется выше 13 градусов по Цельсию со знаком плюс.

Ранее сообщалось, что причиной резкого похолодания и штормового ветра стал циклон «Фабьен», пришедший со стороны Германии. И хотя метеорологи говорят, что циклон пошел на спад, неблагоприятные погодные условия во вторник еще сохранятся.