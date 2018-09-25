Самые честные глаза лихих 90-х: почему звезда «Вора» и «Сироты казанской» Миша Филипчук не стал актером

Мальчик уже в семь лет добился того, о чем многие взрослые только мечтают, но идти этой дорогой дальше он не захотел.

За фильм «Вор» Мише Филипчуку дали детский «Оскар». Он приехал в Лос-Анджелес вместе с режиссером Павлом Чухраем. Был красиво пострижен, по-модному одет. Да так, что юный актер не узнал себя в зеркале. Тогда казалось, что судьба парня решена. Но он все сделал по-своему.

Киношкола: как Мишка стал Санькой

Семилетнего Мишу Филипчука заметила на переменке в школе ассистент режиссера знаменитого детского журнала «Ералаш». Позвонила маме мальчика и пригласила на пробы. Миша снялся, но в «Ералаш» не попал.

Его работу увидел режиссер Павел Чухрай, который как раз искал юного исполнителя на роль Саньки в свою картину «Вор». Мальчик с наивными большими голубыми глазами и детскими пухленькими щечками не мог оставить никого равнодушным, пишет eg.ru.

Так Мишка попал в кино. Работа шла целый год. Первый класс он практически весь пропустил, а затем и половину второго, так как снимался у Владимира Машкова в «Сироте казанской».

Первая учительница мальчика переживала, что он сильно отстанет в учебе. Но Мишка, несмотря на съемки по 12 часов, учился самоотверженно, делал уроки. И немного отстал только по русскому языку.

Филипчука больше удручало, что одноклассники его считали зазнайкой. А еще то, что все с ним хотели познакомиться и подружиться. Причем им интереснее был Санька из фильма, а не Мишка из настоящей жизни. И только к 5-му классу актер смог растопить лед между собой и сверстниками.

Правильная профессия: актером быть не хочу!

«Вор» в 1997 году был номинирован как лучший фильм на иностранном языке на «Оскар». А награду получил Миша, как лучший исполнитель зарубежной роли, так называемый детский «Оскар». Талантливый мальчик во время съемок подружился с Владимиром Машковым и Павлом Чухраем, с которыми долгие годы поддерживал отношения, поздравлял с праздниками.

Владимир Машков пригласил Мишу в свой фильм «Сирота казанская». И хотя роль у мальчика была маленькая, она запомнилась. Некоторые критики утверждали, что мальчик переиграл своих взрослых коллег.

Еще он снялся у Ивана Дыховичного в «Крестоносце-2», а также сыграл юного Юрия Лужкова в фильме «Мы дети твои, Москва» Владимира Хотиненко.

Работы с такими режиссерами, награды за роли – для другого мальчика это было бы пределом мечтаний и прямой дорогой во ВГИК или театральный институт. Но, по признанию Филипчука, он уже на съемках «Вора» понял, что актерская профессия не для него.

В одном интервью, которое он дал в 12 лет, Миша рассказывал, как был шокирован сценой смерти его киномамы (актрисы Екатерины Редниковой). Именно тогда он понял, что все актеры проживают как бы две жизни. Ведь на съемках Екатерина Редникова умерла в кадре, а потом встала, начала смеяться, заниматься своими делами. И мальчишке это категорически не понравилось.

Так же, как и зависимость актерской профессии. Неизвестно, сам ли Мишка это понял, или родители подсказали, но подросток рассуждал, что актер не может быть полностью уверен в своем будущем, что артиста могут приглашать на съемки, а потом прекратить, и лучше иметь «вещественную» профессию, чем «непостоянную».

Физики и лирики: как заниматься наукой и зарабатывать деньги

И Миша Филипчук выбрал «вещественную» профессию – пошел в физики. Он всегда любил учиться, класса с седьмого мечтал стать программистом. Все свои киношные гонорары тратил на покупку техники, самостоятельно приобрел себе компьютер.

Он учился в серьезной гимназии, участвовал в олимпиадах, многие из которых выигрывал. И мог поступить в любой престижный вуз. Филипчук выбрал МФТИ, факультет общей и прикладной физики, кафедру квантовой радиофизики.

Молодой человек понимал, что в нашей стране физикой денег не заработаешь. Наукой занимаются либо энтузиасты, либо – очень обеспеченные люди. Поэтому он начал организовывать свой бизнес. Тем более, перед глазами был отличный пример: у отца своя успешная компания. И Михаил устроился на работу как бизнес-консультант, а заодно стал совладельцем компании, специализирующейся на консалтинге. При этом физику не забросил, вынашивал свои «идеалистические мечты».

В прошлом году Михаил уехал в Сан-Франциско. Его пригласили программным инженером в известную японскую фирму, производящую фототехнику.

Филипчук зарабатывает отличные деньги, общается с интересными ему людьми. Судя по фото на его страничке в соцсети, много путешествует и у него есть время для занятий своей любимой физикой.

При этом он не любит общаться с журналистами. Специально для них опубликовал райдер, который, по его же собственному признанию, их должен отпугивать.

18 сентября Михаилу Юрьевичу Филипчуку исполняется 30 лет. Мальчик, покоривший своим чистым взглядом сначала Россию, а потом и весь мир, ничуть не жалеет, что не пошел в актеры. Он занимается своим любимым делом, наслаждается жизнью и планирует когда-нибудь создать свою семью, воспитывать детей. Пока же он изучает языки, смотрит интересное ему кино, много читает, интересуется философией и любит окружающий мир, законы и структуру которого изучает много лет.