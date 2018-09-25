В этом году был принят указ №112, которым утверждены новые правила охоты и урегулированы вопросы ведения охотничьего хозяйства. Изменения касаются перечня охотничьих животных и приобретения охотничьих путевок, аренды угодий, создания вольеров для передержки животных. Указом также предусматривается проведение эксперимента по закреплению угодий за первичными организационными структурами Белорусского общества охотников и рыболовов. Основные положения документа вступили в силу с 25 сентября.

Об изменениях в правилах и других нововведениях рассказал консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Виталий Бондаревич, сообщает БЕЛТА.



Как изменились правила охоты

В соответствии с новыми правилами, отметку об уплате госпошлины за право на охоту не требуется проставлять в государственном лесохозяйственном учреждении. Достаточно иметь при себе квитанцию или карт-чек в электронном виде или на бумажном носителе.

В новой редакции правил конкретизирован перечень организаций, где можно получить государственное удостоверение на право охоты. Это УП «Белгосохота» и государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные Минлесхозу. Для получения удостоверения нужно сдать специальный экзамен. Одно из нововведений в правила — разрешение присутствовать на охоте в качестве загонщиков лицам, достигшим 18 лет, которые не имеют госудостоверения на право охоты. «Многие молодые люди, желающие стать охотниками, хотели бы посмотреть, что это такое. Мы учли это предложение общественности», — отметил Виталий Бондаревич.

В документе также обозначено, что коллективная охота должна осуществляться под руководством назначенного пользователем охотничьих угодий человека. Руководитель охоты — должностное лицо пользователя охотугодий или охотник со специальной профессиональной подготовкой и опытом охоты не менее пяти лет.

Также в правилах прописаны случаи, когда охотникам при проведении охоты в присутствии должностного лица — пользователя охотничьих угодий — разрешается перевозка разряженного незачехленного оружия (кроме населенных пунктов).

Документом конкретизируются отдельные термины, используемые в охотохозяйственной деятельности, систематизируются таксы для определения размера вреда, причиненного окружающей среде, устанавливаются новые формы необходимых для охоты документов и упрощается порядок их заполнения.

Охотничьи животные

Указом включены в перечень охотничьих животных гоголь, свиязь и белая большая цапля. Также изменился порядок исчисления срока весенней охоты: вместо 28 календарных дней — 28 дней непосредственно охоты. Изменилось и время, когда весенняя охота запрещена: раньше запрет действовал с 11.00 до 18.00, со вступлением указа в силу — с 12.00 до 18.00. Согласно новым правилам, весенний сезон охоты на гусей и уток по охотничьим турам длится со второй субботы марта по второе воскресенье мая. «Изменены и сроки охоты на бобра, выдру: теперь на них можно охотиться и в темное время суток ружейным способом в присутствии должностного лица пользователя охотугодий», — добавил консультант отдела охотничьего хозяйства.

Постановлением Минлесхоза №18 изложен в новой редакции порядок учета численности охотничьих животных пользователями охотугодий, местными исполнительными и распорядительными органами или специально уполномоченными юридическими лицами. Изменения внесены с целью уменьшения документооборота. Учет проводится для нормируемых видов охотничьих животных и волка — ежегодно; глухаря и тетерева при планировании их изъятия — в весенний период на токах в год, предшествующий планированию; трофейных самцов оленя благородного при планировании их изъятия — во время гона на его участках в год, предшествующий планированию; ненормируемых видов охотничьих животных (за исключением волка) — один раз в четыре года.

Путевки

В соответствии с указом, все охотпользователи Беларуси должны начать продажу путевок через интернет до 1 января 2019 года. Как отметил Виталий Бондаревич, эта услуга пользуется большим спросом.

Кроме того, постановлением Минлесхоза №20 изложен в новой редакции порядок реализации охотничьих путевок, за исключением продающихся через интернет. Путевки реализуются охотникам пользователем угодий, его вышестоящей организацией или другой организацией. Путевки для охоты на волка, лисицу, енотовидную собаку, серую ворону, сороку, баклана, серую и белую большую цаплю продаются только пользователем охотугодий. То же самое касается разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним.

Разрешения и путевки вместе с наличной выручкой, полученной от их реализации, руководитель охоты возвращает пользователю угодий в установленные им сроки, но не позднее 7 календарных дней после их закрытия или истечения срока действия.

Аренда угодий

Указ №112 упрощает предоставление в аренду охотничьих угодий. Теперь юридическому лицу достаточно подать заявление и пройти определенную процедуру. Увеличивается и минимальный срок аренды охотничьих угодий — до 20 лет (раньше было до 10 лет). Также документ определяет список оснований для отказа в предоставлении охотугодий: наличие в заявлении недостоверных сведений, обращение, когда еще не истек срок в один год со дня расторжения договора по инициативе облисполкома или по решению суда, а также несогласование Минлесхозом или областным комитетом Минприроды проекта решения о предоставлении в аренду. Облисполком или райисполком по его поручению обеспечивает за счет средств местного бюджета разработку и согласование биолого-экономического обоснования, стоимость которого включается в цену объектов торгов. Размер арендной платы определяется облисполкомом.

Среди других новаций — из списка административных процедур исключена аккредитация на право ведения охотничьего хозяйства.

Документом упрощена и процедура получения участков для вольеров. Создавать вольеры для передержки и охотничьи вольеры можно будет на землях лесного фонда на основании решения местного исполнительного органа — райисполкома — и по согласованию с землепользователями без изъятия земельного участка. Согласно указу, вольеры для передержки создаются на срок до полутора лет на общей площади не более 20 га, охотничьи вольеры — до 15 лет на общей площади более 100 га. Эти сроки могут быть продлены в порядке, установленном Советом Министров.

Эксперимент по закреплению охотников за угодьями

«Эксперимент пройдет в 2018-2020 годах в 12 районах Беларуси — по два в каждой области», — рассказал Виталий Бондаревич. В этот период первичные оргструктуры БООР на закрепленных за ними охотничьих угодьях будут выполнять биотехнические, охранные и другие мероприятия для увеличения численности охотничьих животных. Цель эксперимента — вовлечение белорусских охотников в ведение охотничьего хозяйства на конкретной территории.

В соответствии с постановлением Совета Министров №493, участниками эксперимента будут охотники — члены первичной оргструктуры БООР, имеющие билеты охотника и рыболова, независимо от места их жительства или места работы, которые согласились с условиями проведения эксперимента и заключили договор на срок по 31 декабря 2020 года. С членов первичной оргструктуры БООР, заключивших договор и выполняющих его условия, не будут взимать плату за охотничьи путевки.

«Если результаты эксперимента будут положительными, тогда в указ будут внесены изменения, позволяющие внедрить данную методику ведения охотничьего хозяйства по всей стране», — пояснил консультант отдела охотничьего хозяйства. Минлесхозу совместно с БООР поручено проанализировать результаты эксперимента и внести предложения в Совет Министров до 1 февраля 2021 года.