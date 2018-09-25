Фото: vk.me

Министерство торговли США наложит санкции на 12 российских компаний, действия которых «противоречат национальным интересам Штатов». Ограничительные меры вступят в силу 26 сентября.

Компаниям из «черного списка» закроют доступ к американским товарам и технологиям. В их числе — научно-исследовательский институт «Вектор», научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», компания «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс». Все эти компании обвиняются в том, что они «способствовали вредительской деятельности в киберпространстве».

Пять компаний — «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина), конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП») и Воронежский НИИ «Вега» — были связаны с военной аэрокосмической отраслью.

Научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос» и компания «Дайвтехносервис» обвиняются в помощи военно-морскому флоту РФ. Еще в июне «Дайвтехносервис» попала в санкционный список Минфина США за поставку спецслужбам России оборудования для подводных работ, что создает угрозу коммуникациям США с Европой.

Также меры введены против группы компаний Nilco Group за поддержку ракетной программы Ирана.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

двадцать + 16 =