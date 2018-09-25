Министерство торговли США наложит санкции на 12 российских компаний, действия которых «противоречат национальным интересам Штатов». Ограничительные меры вступят в силу 26 сентября.

Компаниям из «черного списка» закроют доступ к американским товарам и технологиям. В их числе — научно-исследовательский институт «Вектор», научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», компания «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс». Все эти компании обвиняются в том, что они «способствовали вредительской деятельности в киберпространстве».

Пять компаний — «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина), конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП») и Воронежский НИИ «Вега» — были связаны с военной аэрокосмической отраслью.

Научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос» и компания «Дайвтехносервис» обвиняются в помощи военно-морскому флоту РФ. Еще в июне «Дайвтехносервис» попала в санкционный список Минфина США за поставку спецслужбам России оборудования для подводных работ, что создает угрозу коммуникациям США с Европой.

Также меры введены против группы компаний Nilco Group за поддержку ракетной программы Ирана.