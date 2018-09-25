Об этом сообщил сегодня министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года.

“Мы намерены предложить планировки квартир (такая задача уже стоит), которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10-15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир”, – рассказал Дмитрий Микуленок, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о прогнозе по средней цене квадратного метра, министр отметил, что его стоимость будет держаться в диапазоне средней зарплаты.

Государственные застройщики будут активнее работать на рынке индивидуального жилищного строительства. “Основные пункты развития строительной отрасли – это ориентация на массового потребителя. Однозначно будем воевать за рынок индивидуального строительства. Там работают в основном частные предприниматели, но мы намерены отвоевать часть рынка“, – заявил министр.