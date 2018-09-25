Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич перед церемонией вручения верительных грамот президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам, что готов делать все, чтобы отношения между двумя странами были по-настоящему братскими, передает БЕЛТА.

“Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз”, – сказал Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран.

Посол обратил внимание, что с началом его дипломатической миссии не открывается новый этап в отношениях между Беларусью и Россией – это продолжение той совместной работы, которая велась на протяжении долгих лет. “Сейчас стоят новые вызовы перед миром, перед экономикой наших государств и есть новые задачи, связанные с этим. Поэтому произошла плановая ротация. Ту работу, которая была проведена раньше, мы оцениваем положительно. Но, естественно, необходимы новации, динамика с учетом тех решений, которые приняты в том числе и в Сочи”, – заявил он.

“Никаких подвисших вопросов не осталось и не будет. Все они имеют свое решение, оно очень конструктивное и положительное. Мы со своими коллегами – и с российскими, и с белорусскими – сделаем все, чтобы эти договоренности были реализованы на практике”, – заверил Михаил Бабич.

Дипломат добавил, что стороны проведут дополнительную встречу в Душанбе на полях саммита СНГ, где будут окончательно согласованы некоторые детали. “После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, то это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса. Наши партнеры, вне всякого сомнения, будут ими довольны”, – убежден посол.