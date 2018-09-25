Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ.

Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям, сообщает пресс-служба президента.

Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами по повесткам дня двустороннего сотрудничества.

За рамками саммита запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей.