Комитет госконтроля провел масштабную проверку деятельности организаций Минэнерго по обоснованности включения затрат в себестоимость производства тепло-электроэнергии. По результатам проверки, которая проводилась по поручению президента, КГК заявил, что выявил в энергетике неиспользованные резервы снижения затрат более чем на $120 млн.

“Профильным министерством, а также руководителями на местах пока не налажена надлежащая работа по поиску резервов удешевления себестоимости энергоресурсов. Системного и комплексного рассмотрения в правительстве ситуации в энергетике в последние годы также не было”, – заявил председатель КГК Леонид Анфимов.

Выступление Л.Анфимова цитируется в сообщении КГК.

“Считаю, что уже сегодня, не откладывая на потом, необходимо приступить к решению имеющихся проблем и наведению соответствующего порядка в отрасли”, – подчеркнул глава комитета госконтроля.

В числе первоочередных проблем Л.Анфимов выделил “затянувшуюся модернизацию тепловых сетей энергетики”. При этом, по оценке КГК, “в целом по энергосистеме замена изношенных труб на предварительно изолированные могла бы обеспечить экономический эффект в размере более $40 млн”. “А это реальная возможность для снижения как себестоимости производимых энергоресурсов, так и тарифов для потребителей”, – считает Л.Анфимов.

Он указал, что Минэнерго объясняет медленные темпы замены теплосетей дефицитом средств. “При этом значительный объем финансирования направляется на цели, не связанные с повышением надежности и экономичности энергосистемы. Например, в строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тыс. кв.м в центре Минска для размещения аппарата ГПО “Белэнерго” уже вложено порядка $2,9 млн в эквиваленте (в целом же стоимость проекта – около $9 млн). Средства тратятся на приобретение дорогостоящих легковых автомобилей, в том числе посредством зачетных схем с должниками за потребленные энергоресурсы”, – подчеркнул председатель КГК.

По его словам, на предприятиях Минэнерго допускается расточительное расходование средств при закупках материалов и комплектующих, не проводится должный анализ существующих резервов снижения затрат, напряженные задания по их снижению не доводятся.

Кроме того, КГК заявляет, что “организации энергосистемы направляют денежные средства на содержание аппарата ГПО “Белэнерго” за якобы оказанные консультационные услуги, которых фактически не было”. По данным комитета, в 2017 году по такой схеме ГПО “Белэнерго” получило на свое содержание около Br7 млн, в облэнерго эти суммы отнесены на затраты.

Также КГК критикует развитие возобновляемых энергоисточников. “Без должного учета экономических интересов энергосистемы идет развитие энергоисточников на возобновляемых видах энергии (солнце, вода, ветер, биомасса). Покупка энергоснабжающими организациями электроэнергии у владельцев таких установок по повышенному тарифу приводит к искусственному завышению затрат энергосистемы и росту тарифов для реального сектора экономики”, – считают в КГК.

О результатах проверки организаций Минэнерго КГК доложил президенту Александру Лукашенко, сказано в сообщении.