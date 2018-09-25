Интересы председателя партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусёва в Комитете по правам человека защищает могилевский правозащитник Борис Бухель.

Председатель ПБНФ Григорий Костусёв считает, что государство дважды за последние два года покусилось на его свободу участия в мирных собраниях. В 2016 году за участие в митинге на День Воли в Минске суд Советского района оштрафовал его на 20 базовых величин (420 рублей) штрафа.

В июле 2018 года уже суд Партизанского района оштрафовал Костусёва на 35 базовых

величин (735 рублей) за участие в акции протеста против деятельности развлекательного комплекса «Поедем поедим» рядом с местом захоронения жертв политических репрессий Куропаты.

Политик считает, что в обоих случаях было нарушено его право на свободу мирных собраний.

— Я обращал внимание судов, что мне поставлен в вину только сам факт участия в массовых мероприятиях. Мне не предъявлены обвинения, что я своим «участием» и какими-либо своими действиями, командами и пояснениями нарушил общественный порядок или какие-либо права и свободы других лиц, или покусился на их репутацию, или угрожал национальной безопасности, здоровью и нравственности населения, — сообщил Костусёв в жалобе.

Интересы председателя партии БНФ защищает могилевский правозащитник Борис Бухель. Он с сожалением отметил, что на уровне белорусского государства Костусёву свою правоту доказать не удалось, поскольку власти не исполняют своих международных обязательств. Зато на уровне Комитета по правам человека ООН, уверен правозащитник, интересы политика удастся отстоять:

— КПЧ принял уже десятки решений по схожим ситуациям. Везде он вставал на сторону граждан, поскольку действующее национальное законодательство и действия властей не дают белорусам полноправно воспользоваться правом на свободу мирных собраний, — заявил Борис Бухель.

Жалоба в Женеву, где размещается офис КПЧ ООН, была отправлена 24 сентября.