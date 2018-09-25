Из-за приглянувшейся квартиры парень и девушка из Витебска вывезли свою знакомую в лес в Лиозненском районе, убили ее, а тело закопали под выворотнем.

Оперативную информацию о совершенном убийстве 24 сентября получил один из участковых Октябрьского РОВД областного центра. На поиски тела предполагаемой жертвы мобилизовали силы Октябрьского и Лиозненского отделов внутренних дел МВД.

Поисковая операция увенчалась успехом: милиционерам удалось обнаружить труп 28-летней девушки с повреждениями в области головы в яме под упавшим деревом в лесном массиве Лиозненского района.

На место находки направили следственно-оперативную группу, также туда приехали руководство УВД, УСК и МРО УГКСЭ области. Уже к вечеру того же дня милиция нашла и задержала подозреваемых в убийстве витеблянки жителей областного центра — 21-летнего парня и 24-летнюю девушку.

Как предварительно установили правоохранительные органы, 18 сентября эта парочка была в гостях у своей 28-летней знакомой. В ходе застолья они решили завладеть витебской квартирой хозяйки.

Злоумышленники вывезли девушку в лес в Лиозненском районе, нанесли ей несколько ударов по голове, а затем закопали тело под выворотнем. Характер нанесенных жертве сейчас исследует судебно-медицинская экспертиза, она должна дать заключение о причинах смерти погибшей.

Правоохранительные органы должны выяснить все обстоятельства убийства, а также установить весь круг лиц, причастных к преступлению, факту которого Лиозненский РОСК уже возбудил уголовное дело, об этом «ННВ» сообщили в УВД Витебского облисполкома.