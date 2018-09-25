Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, в каком качестве уволенный месяц назад Владимир Семашко присутствовал на совещании по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи.

Ранее журналисты обратили внимание на странное появление бывшего вице-премьера в одном ряду с ныне действующими членами правительства.

TUT.BY поинтересовался об этом у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт.

— Владимир Ильич Семашко присутствовал на субботнем совещании у главы государства в статусе человека, который долгое время был на острие переговоров в важнейших сферах сотрудничества с Россией — нефтегазовой, промышленной. И конечно, непосредственно участвовал в разработке важнейших документов, в соответствии с которыми Беларусь и Россия и сегодня выстраивают взаимоотношения в названных сферах, — пояснила Наталья Эйсмонт. — Естественно, Владимир Ильич знает всю подноготную спорных моментов и в ходе совещания проинформировал новых членов правительства об истории этих вопросов.

31 августа Александр Лукашенко заявил: «Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва, на конкретных участках».