В столице Беларуси этой осенью состоится премьера фильма от режиссера Эмили Атеф “3 дня с Роми Шнайдер”.

Показ пройдет в рамках проекта “Лістапад.Коллекция”, сообщили информацию в Центре визуальных и исполнительских искусств “АРТ Корпорейшн”.

Показ новой кинокартины начнется с 27 сентября и продлится до 10 октября. Показы будут идти в кинотеатрах “Пионер” и “Falcon Club Бутик Кино.

Фильм раскрывает актуальность и погружает в глубину человеческих переживаний. Критики по всему миру высоко оценили игру Мари Баумер, которая исполнила главную роль Роми Шнайдер.

Актуальность захватывающего повествования “3 дня с Роми Шнайдер” находится за пределами временных рамок.