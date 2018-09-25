Почему Беларуси невыгодно достраивать АЭС, и как власти могут свернуть этот проект без потери репутации, оценили экономист и эколог.

Минск надеется на отсрочку по выплате кредита на строительство атомной электростанции, ссылаясь на нарушение Россией договоренностей по срокам.

— Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Может быть, Россия попросит еще смещения этого срока. Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств, — сообщил Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой.

Это главный итог переговоров расширенного состава делегаций Беларуси и России и основная тема дискуссий между Минском и Москвой в ближайшие годы, считает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Пока запуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, хотя раньше планировали сделать это в 2018-м. Каждая отсрочка означает удорожание проекта, который изначально оценивался в 11 миллиардов долларов. Отказ западных соседей покупать электроэнергию с Белорусской АЭС поставил в тупик белорусское правительство, которое теперь не знает, куда ее продавать.

— Александр Лукашенко справедливо заметил, что ни Министерство энергетики, ни Совет Министров не знают, как встраивать этот объект в экономику Беларуси, и все предыдущие планы выброшены в корзину. Единственный способ поведения в этой ситуации, как в футболе, сушить счет, — иронизирует Ярослав Романчук.

Скорей всего, строительство АЭС затянется еще на десяток лет

— БелАЭС – это совершенно очевидная инвестиционная ошибка, которую сделали в расчетах в середине 2000-х годов. В 2005-2008 годах белорусская экономика удвоила ВВП в долларовом выражении. Казалось, спрос на электроэнергию будет расти бурными темпами и на белорусском рынке, и в странах Балтии, и в России, и в Польше. Сейчас же все факторы, на которые делали расчет, исчезли. Соответственно, деньги осваиваются, а перспективы никакой нет, — отмечает Ярослав Романчук.

Белорусские власти, по его мнению, будут искать различные поводы, чтобы не запускать АЭС и не завозить в страну ядерное топливо. Минск будет настаивать на том, что российская сторона ничего не делает, может использовать аргумент Литвы, чтобы потом говорить о том, что не так была проведена экспертиза, не были оценены риски площадки. В результате проект будет заморожен. И его строительство может затянуться еще на 10-15 лет, прогнозирует экономист.

— Это и надо белорусским властям, которые не хотят платить долг и проценты: сделать долгосрочный «висяк», а в это время всеми правдами и неправдами заставлять Россию покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, — считает экономист.

В 2019-2020 годы вопросы вокруг БелАЭС станут ключевой проблемой в отношениях Минска и Москвы, которая переплюнет проблемы с нефтью, газом и продовольствием, потому что цена вопроса очень серьезная, считает эксперт.

Может быть, сейчас самое время свернуть проект «БелАЭС»?

Решение о закрытии проекта будет хорошим жестом по отношению к Литве и Евросоюзу, убежден первый заместитель председателя Белорусской партии «Зелёные» Дмитрий Кучук. Беларусь перестанет быть игроком, который ставит их в режим повышенного внимания к проекту, который вызывает много вопросов у западных соседей.

— Так мы докажем еще и то, что мы самостоятельная страна, которая принимает решения, независимо от политических рисков, — считает представитель «Зеленых».

Этот шаг покажет миру Беларусь в выгодном свете как страну, которая признала свою ошибку, отказалась от идеи превратиться в ядерную державу и готова встать на путь развития «зеленой» энергетики.

— Мы сможем позиционировать себя как страна, которая идет в ногу со всем миром. У других стран будет основание уважать Беларусь за такой поступок, — добавляет Дмитрий Кучук.

Но главный плюс свертывания проекта БелАЭС не в том, чтобы выгодно предстать перед западными партнерами, а в том, что станцию дешевле не достроить, чем запустить, эксплуатировать и потом выводить из работы. Примеры таких решений есть. Та же Балтийская АЭС, которая была закрыта примерно на такой же стадии как раз потому, что Россия не могла найти потребителей электроэнергии, отмечает собеседник Завтра твоей страны.

Если же в будущем Беларуси понадобится увеличить мощности выработки электроэнергии, постепенное развитие альтернативной энергетики позволит закрывать растущий спрос.

— С точки зрения рентабельности и привлечения инвестиций, конечно, «зеленая» энергетика выгодней. Она конкурентоспособна на рынке. В Германии есть пример, когда электроэнергия, выработанная альтернативными источниками, становится бесплатной, — объясняет Дмитрий Кучук.

Мощность выработки электроэнергии БелАЭС сравнима с ветропарком в 2400 установок. Но если первая намертво привязывает Беларусь к поставкам топлива из России, то ставка на «зеленые» технологии, наоборот, повышает энергетическую независимость страны.

— Мы можем развивать биогазовые установки в маленьких городах, создавая тем самым новые высокооплачиваемые рабочие места. Это хорошо увяжется с развитием сельского хозяйства и органического земледелия, — отмечает эксперт.

По его мнению, создание небольших мощностей, особенно если они впишутся в принципы «зеленой» экономики, выгодней для среднего бизнеса, кооперативов, для привлечения инвестиций и работы в рамках государственно-частного партнерства.