При задержании водителя автомобиля Audi, который пытался скрыться, сотрудники Госавтоинспекции действовали правомерно. Погоню со стрельбой, произошедшую в Минске на прошлой неделе, прокомментировал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

По словам главы МВД, инспекторы сотрудники действовали правомерно и профессионально, «потому что никто не пострадал, а это самое главное». Напомним, когда правоохранители попытались задержать водителя, они открыли огонь по машине, хотя неподалеку находились люди.

Игорь Шуневич отметил, что по закону милиционеры могут применять оружие и спецсредства в отношении водителей, которые пытаются скрыться, сразу же – когда они начинают создавать опасность для других участников дорожного движения. Однако в городе это делать потенциально опасно.

«Мы всегда исходим из того, что есть последний шанс, последняя надежда, что преследуемый опомнится, остановится, сдастся на милость властям и не будет усугублять ситуацию», – цитирует министра БелТА.

По его словам, в 99% случаях так и происходит, а инцидент с задержанием водителя Audi в Минске – вопиющий пример обратной ситуации.