Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает необходимым перенос площадки переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, из-за позиции делегация Беларуси при ООН, которая “хронически” голосует против любых идей и предложений Украины.

“Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, – это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ – я не могу понять, почему они голосуют “против”, – сказал он в эфире телеканала “Прямой” в воскресенье вечером.

В.Ельченко подчеркнул, что странно выглядит позиция Беларуси, которая везде говорит о лучшей возможности для переговорного процесса на “минской площадке” и своем нейтралитете, а на самом деле “голосуют против нашей резолюции”.

“Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности идет речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генассамблеи “, – заявил постоянный представитель Украины при ООН.

“Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, с которой нам нужно делать серьезные выводы”, – подытожил дипломат.